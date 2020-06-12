عبد المجيد عبد الله يثير الجدل بهذه التغريدة

اثار الفنان عبد المجيد عبد الله الجدل بتغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.

وغرد عبد المجيد عبد الله قائلا :" كلنا فترات في حياة بعض".





وعلق متابعو النجم الخليجي الشهير ان هذه التغريدة قد تكون متعلقة بأمر شخصي واشار اخرين انها مجرد مقولة نشرها وليس بضروري ارتباطها بشيء يمر به عبد المجيد عبد الله.





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يشار إلى أن عبد المجيد عبد الله العودة قرر إلى حسابه على تويتر شهر مارس الماضي ـبعد غلقه بسبب تلقيه ردودا مسيئة والهجوم عليه من جانب البعض، واستخدام ألفاظ اعتبرها لا تتناسب مع تاريخه الفني.





وكتب عبد المجيد:" وأخيرًا اعترف أخطأت في الرد وأخطأت اكثر على من لايستحق الرد وأستغفر الله العظيم".



