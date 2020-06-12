AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عبد المجيد عبد الله يثير الجدل بهذه التغريدة

الجمعة 12/يونيو/2020 - 07:01 ص
عبد المجيد عبد الله
عبد المجيد عبد الله
Advertisements
شروق ابراهيم
اثار الفنان عبد المجيد عبد الله الجدل بتغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.
وغرد عبد المجيد عبد الله قائلا :" كلنا فترات في حياة بعض". 

وعلق متابعو النجم الخليجي الشهير ان هذه التغريدة قد تكون متعلقة بأمر شخصي واشار اخرين انها مجرد مقولة نشرها وليس بضروري ارتباطها بشيء يمر به عبد المجيد عبد الله.

اقرأ ايضا 

يشار إلى أن عبد المجيد عبد الله العودة قرر إلى حسابه على تويتر  شهر مارس الماضي ـبعد غلقه بسبب تلقيه ردودا مسيئة والهجوم عليه من جانب البعض، واستخدام ألفاظ اعتبرها لا تتناسب مع تاريخه الفني.

وكتب عبد المجيد:" وأخيرًا اعترف أخطأت في الرد وأخطأت اكثر على من لايستحق الرد وأستغفر الله العظيم".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميدو يثير الجدل عبر تويتر بتذكر موقف لصالح سليم وعمر الشريف.. شاهد

ماجي بو غصن تهنئ نوال الزغبي على تتر سلطانة المعز

شريهان تثير الجدل بتغريدة على تويتر.. تفاصيل

بعد أزمة خلافاتها مع حسام حبيب .. شيرين تتصدر تويتر

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة تفضح تورط إيران في هجوم أرامكو بالسعودية وتكشف تفاصيل جديدة

حقيقة رحيل فايلر بشكل نهائي عن الأهلي

شريف منير ينفعل على الهواء ويرد على المسيئين لابنتيه ويعرض صورتهما مرة أخرى .. فيديو

تحفظ مصري سوداني على ورقة إثيوبيا بشأن سد النهضة وترامب يتعهد بحماية قوات الشرطة بعد مظاهرات فلويد.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

فايلر مستمر في النادي الأهلي.. شوبير ينفي رحيل السويسري لتدريب نادي الجزيرة الإماراتي

مقتل قيادي بجبهة النصرة في غارة جوية للجيش الليبي.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف جديد.. نزلات البرد تعطي مناعة 17 سنة ضد كورونا .. تفاصيل

شاهد.. هجوم لاذع على نجوم لونوا وجوههم باللون الأسود لمناهضة العنصرية.. صور

القبض على عجوز تسبب في مقتل إوزة .. صور