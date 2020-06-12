نصائح مهمة للحفاظ على سيارتك لامعة لفترة طويلة

يلاحظ جميع قائدي السيارات أنه بمرور الوقت تتعرض السيارات للإهمال بالإضافة إلى العوامل الخارجية التي تظهر وتفقدها رونقها لذلك يجب على قائد السيارات الانتباه لهذه الأمر وفحص مظهر السيارة من الخارج دائما حتى يتم المحافظة على مظهر السيارة إلى أطول فترة ممكنة وفي هذا التقرير سنقدم لك بعض النصائح التي يجب اتباعها.
1-يجب الحفاظ على نظافة السيارة من الخارج وغسلها باستمرار
2-حاول تنظيم مقصورة السيارة والتخلص من القمامة بها وترتيب الأدوات المستخدمة فيها
3- يجب تلميع النوافذ من الداخل والتخلص من الأتربة
4- يجب الفصل بين أدوات تنظيف الطلاء الخارجي وأدوات تنظيف الإطارات
5-تلميع الطلاء والتأكد من عدم وجود عوالق لاصقة بالطلاء
6-حاول إصلاح الهيكل الخارجي من الأضرار أو التلف
7-يجب ركن السيارة في الظل وليس الشمس
8- بقدر الإمكان حاول تجنب الحوادث والالتزام بالإرشادات الضرورية
9-سرعة إصلاح الأعطال بها.
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10- اهتم بفحص الأجزاء الداخلية للسيارة دائما عند مراكز الصيانة
11-للحفاظ على الطلاء أطول فترة ممكنة استخدم التشميع للحفاظ على المظهر الخارجي .