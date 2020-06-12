نصائح مهمة للحفاظ على سيارتك لامعة لفترة طويلة

1-يجب الحفاظ على نظافة السيارة من الخارج وغسلها باستمرار

2-حاول تنظيم مقصورة السيارة والتخلص من القمامة بها وترتيب الأدوات المستخدمة فيها

3- يجب تلميع النوافذ من الداخل والتخلص من الأتربة

4- يجب الفصل بين أدوات تنظيف الطلاء الخارجي وأدوات تنظيف الإطارات

5-تلميع الطلاء والتأكد من عدم وجود عوالق لاصقة بالطلاء

6-حاول إصلاح الهيكل الخارجي من الأضرار أو التلف

7-يجب ركن السيارة في الظل وليس الشمس

8- بقدر الإمكان حاول تجنب الحوادث والالتزام بالإرشادات الضرورية

9-سرعة إصلاح الأعطال بها.

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10- اهتم بفحص الأجزاء الداخلية للسيارة دائما عند مراكز الصيانة

11-للحفاظ على الطلاء أطول فترة ممكنة استخدم التشميع للحفاظ على المظهر الخارجي .