من بينها الأفوكادو.. أطعمة تساعدك على التخلص من القلق والتوتر

أكدت الدكتورة سوسن غزالى، أخصائية التغذية والعلاج الطبيعى، أن هناك العديد من الأسباب التى تؤدى إلى الشعور بـالقلق والتوتر،والتي تنقسم إلى خارجية وداخلية.





وأوضحت سوسن غزالي أن الأسباب الخارجية التي تؤدي للتوتر والقلق تتمثل في الحياة العملية أو المدرسة أو الصعوبات المادية أو مشاكل الأطفال والعائلة، في حين تتمثل الأسباب الداخلية للتوتر في التشاؤم المستمر والحديث السلبي، أو التأثر بنظرة المجتمع المحيط.





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وبعض الأعشاب كالزعتر والقرنفل والبابونج و اللوز واللبن. وأضافت سوسن غزالى، أن هناك بعض الأطعمة التي تساهم في تخفيف حدة القلق و محاربة التوتر مثل الأفوكادو والشوفان والسبانخ والحليب والتفاح والأوميجا 3 في الأسماك





وأوصت بعدم الافراط فى تناول الأطعمة التى تجلب القلق والتوتر السكر والملح والكافيين: القهوة والشاي ، مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية،الكحول و المضافات الغذائية بهدف تحسين النكهة او اللون او الرائحة او اطالة عمر المنتج والأطعمة السريعة.





كما أوصت أخصائية التغذية والعلاج الطبيعى بتناول السلطات والوجبات الصحية التي تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة والخضار والبروتينات قليلة الدهون.



