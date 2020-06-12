صباح البلد يبرز خبر "السيسي لزعماء إفريقيا": مواجهة تداعيات كورونا يجب أن تتوازى مع مكافحة مختلف المخاطر

أبرز برنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد الخبر الذي نشره موقع صدى البلد الإخباري، تحت عنوان "ا لسيسي لزعماء إفريقيا : مواجهة تداعيات كورونا يجب أن تتوازى مع مكافحة مختلف المخاطر.

وجاء محتوى الخبر:

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مصغرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من القادة الأفارقة، بما فيهم أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، وعلى رأسهم الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، بالإضافة إلى الرؤساء الحاليين للتجمعات الاقتصادية الإقليمية المختلفة في أفريقيا، وكذا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ،إن القمة المصغرة ركزت على متابعة نتائج القمم السابقة بشأن تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد على الدول الأفريقية ومناقشة سبل التعامل مع هذه الأزمة حاليًا ومستقبلًا.





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وقد أكد الرئيس خلال القمة أن مواجهة جائحة كورونا تستدعي التعاون الوثيق بين الدول الأفريقية في إطار شامل للحد من الآثار والتبعات السلبية لانتشار الفيروس في أفريقيا، خاصةً من خلال مواصلة حث المؤسسات المالية الدولية وشركاء القارة على تقديم الدعم الاقتصادي للدول الأفريقية، لا سيما من خلال تخفيف وإعفاء الدول الأفريقية من أقساط الديون المستحقة عليها.



