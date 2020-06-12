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فن

بعد حفله الأون لاين.. وائل كفوري يتصدر مؤشرات البحث في جوجل

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:10 ص
وائل كفوري
وائل كفوري
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آيه عاطف
تصدر الفنان وائل كفوري، مؤشرات البحث في جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إحيائه حفل غنائي أون لاين أمس الخميس.
وقام وائل كفوري، بغناء عدد كبير من أبرز الأغاني الخاصة به، بينما تحدث عن أمور كثيرة، تخص الفترة الراهنة بسبب أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن وزنه قد زاد خلال هذة الفترة.

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جاء الحفل تحت شعار "مكملين معكم"، وفي إطار المبادرة الترفيهية الأولى من نوعها للحفلات الفنية المباشرة على المسرح بدون جمهور. 

تواصل "الهيئة العامة للترفيه" في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع "روتانا للصوتيات والمرئيات" والمكتب الفني في "مجموعة MBC" برنامج الحفلات المتعاقبة التي تبثّ حصريًا عبر "شاهد VIP" لنخبة من نجوم الغناء في العالم العربي.

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