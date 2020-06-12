بفستان أنيق..ريهام سعيد تشعل إنستجرام في أحداث ظهورلها.. صور

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وكانت محكمة جنح مستأنف الجيزة سبق وأن أصدرت قرارها منذ فترة، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد في الدعوى المقامة ضدها ‏من ‏قبل سيدتين من أصحاب الوزن الزائد؛ بسبب تصريحاتها عن السمنة‎.‎





ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي لسنة 2019 ضد الإعلامية ريهام سعيد والاتهامات الموجهة إليها ‏بإهانة ‏الأشخاص الذين يعانون من أمراض السمنة، خلال إحدى حلقات برنامجها على إحدى القنوات الفضائية‎.‎





وفي حيثيات الحكم، قالت المحكمة إن مقيم الدعوى لم توجه إليه المتهمة ثمة إساءة بصفة شخصية وخلو الأوراق من ذلك