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أخبار العالم

الهند تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:26 م
فيروس كورونا في الهند
فيروس كورونا في الهند
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أ ش أ
سجلت الهند ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث تجاوزت الحصيلة اليومية 10 آلاف مصاب.

وقالت وزارة الصحة الهندية - وفقا لقناة (روسيا اليوم)، اليوم /الجمعة/ - "إنه تم تسجيل 10 آلاف و956 إصابة جديدة بكورونا، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 295 ألفا و355 شخصا".

كما سجلت السلطات الهندية خلال اليوم الماضي، وفاة 396 شخصا جراء فيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 8498 حالة، وهو ما يجعل الهند في قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي وباء كورونا.

وأضافت وزارة الصحة أن عدد المتعافين ارتفع إلى أكثر من 194 ألفا، بعد تعافي 5352 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ولا يزال 842 ألف مصاب يتلقون العلاج في المستشفيات.

جدير بالذكر أن السلطات الهندية بدأت هذا الأسبوع المرحلة الأولى من رفع القيود التي فرضتها في وقت سابق في إطار إجراءات الحجر الصحي لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
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