بعد تحديد موعد استئناف البطولات القارية.. عودة منافسات الدوري السعودي في أغسطس المقبل

قررت وزارة الرياضة السعودية عودة النشاط الرياضي بالمملكة وذلك بعد تحديد موعد استئناف البطولات القارية والتصفيات المؤهله لكأس العالم 2022 علي ان تعود منافسات الدورى السعودي في بداية شهر اغسطس المقبل .





وفي بيان رسمي من الاتحاد السعودي أكد انه تم التنسيق مع رابطة دورى المحترفين السعوي علي عودة دورى كأس الامير محمد بن سلمان علي ان يتم التنسيق في اواخر شهر يونيو الجاري لعودة الاندية للتدريبات مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية والطبيه لمنع انتشار فيروس كورونا .





كما سيتم استئناف مسابقة دوري القسم الثاني لتحديد الصاعدين والهابطين بجانب الغاء مسابقة القسم الثالث وتأهل الاندية المتنافسه الي القسم الثاني وزيادة عدد الفرق الي 28 فريقا بدلا من 24 .





وتم الغاء مسابقات الناشئين واعتماد النتائج السابقة وتحديد البطل المتصدر حاليا وصعود وهبوط الفرق وفق النتائج الاخيرة من الجولات التى لعبت قبل توقف المنافسات





جدير بالذكر ان ان فريق الهلال يحتل المركز الاول في جدول ترتيب الدورى السعودي برصيد 51 نقطة بينما جاء فريق النصر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة .



