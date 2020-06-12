ليطمئن على 29 حالة كورونا.. سكرتير البحيرة يتفقد مستشفى إيتاى البارود للعزل

تفقد اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة مستشفى ايتاى البارود المركزى المخصص لعزل مصابى كورونا ويرافقه محمد كجك رئيس المدينة و لجنة مشكلة من مدير غرفة العمليات وممثلى الطب العلاجي والتفتيش الصيدلى بمديرية الصحة وعضو من الرقابة والمتابعة



واطمأن سكرتير البحيرة على صحة المرضى والموجودين بقسم العزل بالمستشفى وعددهم 29 حالة وتقديم أفضل الخدمات والرعاية الطبية لهم وتابع انتظام سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية بمخازن المستشفيات .

وتم فحص السجلات والانضباط الادارى وانتظام وتواجد الاطقم الطبية والتمريض والنوبتجيات وتوفر العلاج بالصيدليات وإجراءات التخلص الآمن من النفايات والحالة العامة للمستشفى بالإضافة إلى متابعة اعمال التطهير والتعقيم المستمرة بها

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جاءت زيارة سكرتير واللجنة المرافقة له بتفقد مستشفى إيتاى البارود للعزل فى إطار تنفيذ قرار اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بتشكيل لجان للمرور اليومى والمستمر على جميع المستشفيات المخصصة لتقديم خدمات التشخيص والعزل والعلاج ال 18 مستشفى بدائرة المحافظة.

للمتابعة والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات والنظافة واعمال التعقيم والتخلص الامن من النفايات واستقبال الحالات والتعامل معها ومتابعة المخازن والصيدليات والاطمئنان على المرضى

واكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار عمل اللجان والتنسيق المستمر مع مديرية الصحة لتقديم كافة اوجه الرعاية الصحية اللازمة للمرضي وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين