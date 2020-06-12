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محافظات

إزالة 25 حالة تعدي على الأرض الزراعية بالشرقية

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:06 م
حملات ازالة التعديات
حملات ازالة التعديات
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محمد الطحاوي

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بشن حملات مستمرة  لتنفيذ الإزالة الكلية للمبانى المخالفة والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومساواه المخالفة حتى سطح الارض  وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية بالتزامن مع  تطبيق إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا.


وأضاف المحافظ انه شنت الاجهزة التنفيذية والامنية حملات مكبره لإزاله التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة خلال الفترة من ١ يونيو  حتى ١٠ يونيو الجارى .

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وأشار المحافظ الي انه قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع قوة أمنية من مركز شرطة فاقوس بالإشراف على تنفيذ حملة إزالات وأسفرت عن تنفيذ ازالة لعدد ١٨ حالة تعدى على الاراضى الزواعية  بمساحة إجمالية ١٧ قيراط و ٢٨ سهم  وتم ازالتهم ازاله كليه فى المهد وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية.


كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع قوة أمنية من مركز الشرطة بتنفيذ إزالة لعدد ٢ حالة تعدى بمساحة ١٧٠ م٢وتم ازالتهم ازاله كليه فى المهد وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية.


وقامت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر بتنفيذ ازاله سور مبنى داخل الحيز العمرانى على مساحة ٤٣٠ م وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.


وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بتنفيذ قرارات الازاله الصادرة لحالتين تعدى على الارضى الزراعية ، فالحالة الاولي عبارة عن سمل خرساني علي مساحة 80 متر وتمت الإزالة حتي سطح الأرض ،، والحالة الثانية عبارة عن مباني بالطوب الابيض الدبش علي مساحة 260 متر وتم إزالة الكلية للمخالفة.


وقامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بتنفيذ ازاله لعدد 2 حالة تعدى على الاراضى الزراعيه بمساحة 1 قيراط و11 سهم وتم  ازالاتهم فى المهد وتطبيق القانون على المخالفين.


وأشار المحافظ الي انه تستمر الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الشرطة  فى توجه ضربات رادعة لكل من تسول له نفسه التلاعب بمقتدرات الدولة والتعدى على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة، وفرض هيبة وسيادة القانون  على الجميع للحفاظ على ممتلكات الدرلة ومقدراتها .

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