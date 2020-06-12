AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

513 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

الجمعة 12/يونيو/2020 - 04:45 م
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا و712 حالة شفاء وحالة وفاة واحدة، بعد إجراء أكثر من 44 ألف فحص جديد.

ووصلت دراسة علمية إلى أن بعض أشكال نزلات البرد قد تساعد في توفير مناعة داخل جسم الشخص للحماية من فيروس كورونا، وطبقا لبحث خبراء المناعة ، فإن الحماية تستمر ضد الفيروس المستجد حتى 17 عاما.


ويؤكد الباحثون أن المرضى الذين سبق لهم الإصابة بنزلات البرد، من فصيلة فيروسات بيتاكورونا، قد يكون لديهم مناعة أو قد يعانون من شكل أخف من المرض.

وتسبب فيروسات Betacoronavirus، وخاصة OC43 و HKU1 نزلات البرد الشائعة ولكن أيضًا التهابات شديدة في الصدر لدى كبار السن وأصغر المرضى.

وتتماثل هذه الفئة مع العديد من السمات الجينية في الفيروسات التاجية Covid-19 و MERS و SARS، والتي تنتقل جميعها من الحيوانات إلى البشر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استشارى طب بديل: بلازما متعافى كورونا تنقذ حياة 3 مصابين بـ الفيروس

في ذكرى انتشاره.. هل يلقى فيروس كورونا مصير نظيره سارس؟

نزلات البرد سر جديد لعلاج فيروس كورونا.. تفاصيل

أبشر.. الأنفلونزا الشديدة تمنح جسمك حصانة ضد كورونا

ترشيحاتنا

موعد المباراة والتشكيل والقنوات الناقلة.. كل ما تريد معرفته عن موقعة يوفنتوس وميلان بـ كأس إيطاليا

في عيد وذكرى ميلادهما.. صور جمعت جميلة بجدها محمد عوض

نبيل الحلفاوي: زينة خالد الغندور وحدت جماهير القطبين

استمرار عقد القران بالمحافظات.. العدل: لا صحة لإيقاف عقود الزواج لمدة عام بداية من يوليو

أخبار الفن| إيجابية المسحة الثانية لـ رجاء الجداوي بـ فيروس كورونا .. الجمهور يطارد شيري هانم

أمطار غزيرة وعاصفة ترابية.. الأرصاد تحذر: طقس السبت غير مستقر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأم أصيبت بالعدوى بسبب مديرها.. كورونا يحرم 5 أطفال من والديهما بفارق يوم واحد

أرخص علاج للبشرة.. فوائد مقشر القهوة التركية

في ظل انتشار كورونا.. 5 عناصر غذائية تقوي مناعة الحامل