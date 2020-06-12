513 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا و712 حالة شفاء وحالة وفاة واحدة، بعد إجراء أكثر من 44 ألف فحص جديد.





ووصلت دراسة علمية إلى أن بعض أشكال نزلات البرد قد تساعد في توفير مناعة داخل جسم الشخص للحماية من فيروس كورونا، وطبقا لبحث خبراء المناعة ، فإن الحماية تستمر ضد الفيروس المستجد حتى 17 عاما.









ويؤكد الباحثون أن المرضى الذين سبق لهم الإصابة بنزلات البرد، من فصيلة فيروسات بيتاكورونا، قد يكون لديهم مناعة أو قد يعانون من شكل أخف من المرض.





وتسبب فيروسات Betacoronavirus، وخاصة OC43 و HKU1 نزلات البرد الشائعة ولكن أيضًا التهابات شديدة في الصدر لدى كبار السن وأصغر المرضى.





وتتماثل هذه الفئة مع العديد من السمات الجينية في الفيروسات التاجية Covid-19 و MERS و SARS، والتي تنتقل جميعها من الحيوانات إلى البشر.