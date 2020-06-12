عبر تطبيق زووم .. خالد العنانى يبحث مع نظيرة البيلاروسي تنشيط السياحة بين البلدين

أجرى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لقاء عبر تطبيق زووم مع وزير الرياضة والسياحة في بيلا روسيا Sergei Kovalchuk، بحضور السفير ماجد مصلح المشرف العام على إدارة العلاقات الدولية والخارجية بالوزارة.





يأتي ذلك استكمالا للاتصالات التليفونية التي يجريها الدكتور خالد عناني مع نظرائه من وزراء السياحة في كبرى الدول المصدرة للسياحة إلى مصر.



وبحث الوزيران خلال اللقاء سبل التعاون بين البلدين والاستعدادات والاجراءات الاحترازية في كلتا الدولتين لاستئناف الحركة السياحية بينهما عند عودتها اعتبارا من أوائل شهر يوليو المقبل، وذلك مع التركيز علي المقاصد السياحية المصرية ذات الأهمية للجانب البيلاروسي وفي مقدمتها المدن السياحية الساحلية في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والتي يتوجه اليها أكثر من ٩٠ ٪؜ من السائحين البيلاروسيين.

وحرص وزير السياحة والآثار في بداية اللقاء على الاستفسار من نظيره البيلاروسي عن القواعد الخاصة باستئناف السياحة القادمة من بيلاروسيا وما إذا كان هناك أية اشتراطات أو متطلبات خاصة بالسائحين القادمين من بلاروسيا.

قد أشار وزير الرياضة والسياحة البيلاروسي إلى أهمية العلاقات بين البلدين في مجال السياحة، مؤكدا علي أن مصر من أهم المقاصد السياحية التي يزورها السائح البيلاروسي، كما أعرب عن رغبته في إرسال وفد إعلامي الى المقاصد السياحية المصرية الساحلية لإطلاق حملة صحفية للترويج لها ولغيرها من مقاصد السياحة الثقافية في مصر.

كما وجه الدعوة لمشاركة مصر في المعرض السياحي الذي تعتزم بلاده تنظيمة خلال الشهور القليلة القادمة.

ومن جانبه رحب وزير السياحة والآثار بالدعوة ومشاركة مصر بالمعرض السياحى، كما أبدى ترحيبه باستقبال الوفد الإعلامي البيلاروسي.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان علي تكثيف التواصل بينهما لاسيما علي المستوى الفني بين ممثلي البلدين، والذين سيعقدون اجتماعا في منتصف شهر يونيو الجاري لمناقشة مختلف الأمور المتعلقة بالتبادل السياحى بين البلدين وضوابط السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.