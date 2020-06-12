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فن

هند عبد الحليم تتألق في أحدث ظهور لها على إنستجرام

الجمعة 12/يونيو/2020 - 07:42 م
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
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مريم عزت
نشرت الفنانة هند عبد الحليم عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام " صورة جديدة لها، ظهرت فيها بلوك بسيط. 

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نالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: 

أنا بحبك أوي 

قمر ربنا يحفظك

إيه القمر دا والضحكة العسل دي 

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يذكر أن آخر أعمال هند عبد الحليم، مسلسل "حكايات بنات الجزء 4"، الذي يعرض حاليًا على احدى القنوات الفضائية، وشارك في بطولته الفنانة اسماء جلال وتامر هشام وميرنا نور الدين، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي.






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