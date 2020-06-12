AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تشكيل يوفنتوس أمام ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا.. كريستيانو رونالدو يقود الهجوم

الجمعة 12/يونيو/2020 - 08:16 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
أعلن ماوريزيو ساري، المدير الفني لنادي يوفنتوس، تشكيل فريقه، وذلك لملاقاة نظيره نادي ميلان، في إياب دور نصف النهائي لبطولة كأس إيطاليا.

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: جيانلوجي بوفون

خط الدفاع:دانيلو - ماتياس دي ليخت - ليوناردو بونوتشي - أليكس ساندرو

خط الوسط: بينتاكور - ميراليم بيانيتش- بليز ماتيودي

خط الهجوم:كريستيانو رونالدو - دوجلاس كوستا - باولو ديبالا

وأعلن ستيفانو بولي، المدير الفني لنادي ميلان، تشكيل فريقه، وذلك لملاقاة نظيره نادي يوفنتوس، في إياب دور نصف النهائي، لبطولة كأس إيطاليا.

تشكيل ميلان أمام يوفنتوس في نصف نهائي كأس إيطاليا

وجاء تشكيل الروسينيري لمباراة يوفنتوس كالآتي:

في حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما

خط الدفاع:كونتي - كايير - رومانيولي - كالبريا

خط الوسط:إسماعيل بن ناصر - فرانك كيسي - لوكاس باكيتا - شالهانجلو - بونافينتورا

خط الهجوم: ريبيتش

نتيجة مباراة ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا بين يوفنتوس وميلان

يذكر أن مباراة الذهاب والتي أقيمت في شهر فبراير الماضي، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بين الفريقين، والتي أقيمت على ملعب سان سيرو، معقل الروسينيري.

موعد مباراة يوفنتوس وميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا

وتنطلق المباراة في التاسعة من مساء اليوم على ملعب أليانز ستاديوم معقل فريق السيدة العجوز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ديبالا ورونالدو يقودان تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة ميلان بـ كأس إيطاليا

أبرزهم إبراهيموفيتش.. 7 غيابات عن موقعة يوفنتوس وميلان بـ كأس إيطاليا

كريستيانو رونالدو يسعى لتحقيق إنجازا شخصيا أمام ميلان في كأس إيطاليا

موعد المباراة والتشكيل والقنوات الناقلة.. كل ما تريد معرفته عن موقعة يوفنتوس وميلان بـ كأس إيطاليا

وصول حافلة نادي ميلان لملاقاة يوفنتوس في نصف نهائي كأس إيطاليا..فيديو

ترشيحاتنا

نائب مدير مستشفى حميات إمبابة: نعيش في مرحلة ذروة تفشي كورونا

نصيحة للرجال .. تخلص من رائحة الحذاء بـ 3 طرق رخيصة

8 علامات لا تغفلها.. أعراض مرض السكر عند الرجال

شاهد.. المسجد النبوي يمتلئ بالمصلين فوق طاقته الاستيعابية

يجعل الفقر بين عينيك.. خطيب المسجد الحرام يحذر من فعل يقع فيه كثيرون

بإجمالي 119942 حالة.. السعودية تسجل 3921 إصابة جديدة بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة محتشمة.. هند عبد الحليم تخطف الأنظار على إنستجرام

بعد أيام من عيد ميلادها.. شابة عشرينية تلقى مصرعها خلال مشاجرة على "كلب"

نصيحة للرجال .. تخلص من رائحة الحذاء بـ 3 طرق رخيصة