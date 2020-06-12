تشكيل يوفنتوس أمام ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا.. كريستيانو رونالدو يقود الهجوم

أعلن ماوريزيو ساري، المدير الفني لنادي يوفنتوس، تشكيل فريقه، وذلك لملاقاة نظيره نادي ميلان، في إياب دور نصف النهائي لبطولة كأس إيطاليا.





وجاء التشكيل كالآتي:





في حراسة المرمى: جيانلوجي بوفون





خط الدفاع:دانيلو - ماتياس دي ليخت - ليوناردو بونوتشي - أليكس ساندرو





خط الوسط: بينتاكور - ميراليم بيانيتش- بليز ماتيودي





خط الهجوم:كريستيانو رونالدو - دوجلاس كوستا - باولو ديبالا





وأعلن ستيفانو بولي، المدير الفني لنادي ميلان، تشكيل فريقه، وذلك لملاقاة نظيره نادي يوفنتوس، في إياب دور نصف النهائي، لبطولة كأس إيطاليا.





تشكيل ميلان أمام يوفنتوس في نصف نهائي كأس إيطاليا





وجاء تشكيل الروسينيري لمباراة يوفنتوس كالآتي:





في حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما





خط الدفاع:كونتي - كايير - رومانيولي - كالبريا





خط الوسط:إسماعيل بن ناصر - فرانك كيسي - لوكاس باكيتا - شالهانجلو - بونافينتورا





خط الهجوم: ريبيتش





نتيجة مباراة ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا بين يوفنتوس وميلان





يذكر أن مباراة الذهاب والتي أقيمت في شهر فبراير الماضي، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بين الفريقين، والتي أقيمت على ملعب سان سيرو، معقل الروسينيري.





موعد مباراة يوفنتوس وميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا





وتنطلق المباراة في التاسعة من مساء اليوم على ملعب أليانز ستاديوم معقل فريق السيدة العجوز.