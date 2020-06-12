الاتفاق السعودي يعقد اجتماعا غدا لـ حسم برنامج إعداد الفريق

قرر الجهاز الفني والاداري لـ نادي الاتفاق السعودي عقد اجتماع صباح غد السبت لـ وضع برنامج الإعداد للفريق استعدادا لاسئناف بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 4 اغسطس المقبل.









وأعرب فايز السبيعي مدير الكرة في الاتفاق عن سعادته بـ قرار الاتحاد السعودي باستئناف البطولة، مشددا أن الفريق سيواصل تقديم أدائه الجيد قبل توقف الدوري.









وأضاف أن هناك برنامجا تم وضعه مسبقا كان يحمل كافة الاحتمالات لإعداد الفريق الفترة المقبلة.



