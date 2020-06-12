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رياضة

التعاون السعودي يجدد عقد محمد السهلاوي موسمين

الجمعة 12/يونيو/2020 - 07:37 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن نادي التعاون السعودي، اليوم الجمعة، توصله لاتفاق يقضي بتجديد عقد أحد مهاجمي الفريق ولاعبيه المخضرمين.

وأعلن التعاون تجديد عقد اللاعب محمد السهلاوي مع الفريق لمدة موسمين، لينتهي عقده بنهاية موسم 2021-2021 مع ناديه السعودي.

ونشر نادي التعاون إعلان تجديد عقد السهلاوي مع الفريق على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، حيث جاء فيه:""أنهت إدارة النادي رسميًا إجراءات تجديد عقد اللاعب "محمد السهلاوي" لمدة موسمين قادمين .

وأضاف:"من جانبه تمنى رئيس مجلس الإدارة "محمد القاسم" التوفيق والنجاح للسهلاوي مع بقية زملائه في التعاون مقدمًا شكره للأستاذ "هشام العريني" على تعامله الاحترافي."

وانتقل السهلاوي لصفوف نادي التعاون في شهر يناير الماضي بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق الشباب، وسجل هدفًا وحيدًا في 15 مباراة لعبها مع الفريق.
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