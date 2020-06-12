التعاون السعودي يجدد عقد محمد السهلاوي موسمين





وأعلن التعاون تجديد عقد اللاعب محمد السهلاوي مع الفريق لمدة موسمين، لينتهي عقده بنهاية موسم 2021-2021 مع ناديه السعودي.





" أنهت إدارة النادي رسميًا إجراءات تجديد عقد اللاعب "محمد السهلاوي" لمدة موسمين قادمين . ونشر نادي التعاون إعلان تجديد عقد السهلاوي مع الفريق على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، حيث جاء فيه:"





وأضاف:"من جانبه تمنى رئيس مجلس الإدارة "محمد القاسم" التوفيق والنجاح للسهلاوي مع بقية زملائه في التعاون مقدمًا شكره للأستاذ "هشام العريني" على تعامله الاحترافي."





وانتقل السهلاوي لصفوف نادي التعاون في شهر يناير الماضي بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق الشباب ، وسجل هدفًا وحيدًا في 15 مباراة لعبها مع الفريق.