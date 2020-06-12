عيد ميلاد سعيد لأستاذى الغالي.. أنغام تهنئ محمد عبده بعيد ميلاده ..شاهد

شاركت النجمة أنغام جمهورها بصورة جديدة لها تجمعها مع الفنان الكبير محمد عبده عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.





وكتبت أنغام على صورتهما لتهنئه بعيد ميلاده :"عيد ميلاد سعيد لأستاذى الغالي ابو نوره محمد عبده اتمنى لك دوام الصحة والنجاح والتألق".





يذكر أن النجمة أنغام تصدرت التريند الأول على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أثناء عرض حفلة عيد الفطر من مسرح الصوت والضوء.









والحفل أذيع على شاشة dmc، وقدمت أنغام لجمهورها عددا من أغانيها الشهيرة، أبرزها: "بين البينين" و"اتجاه واحد" و"أكتب لك تعهد" و"عمرك معاك" و"سيدي وصالك" و"هدنة" "حالة خاصة جدًا"، وغيرها من الأغاني التي يعشقها جمهور أنغام في مصر والوطن العربي.