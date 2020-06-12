خاص.. دونجا عن عقوبته: الإسماعيلي أكبر من أنه يحاسبني على جاهزيتي

أكد اللاعب محمود عبد العاطي دونجا نجم خط وسط النادي الإسماعيلي ، أنه لم يبلغ حتي الآن بأي عقوبة من ناديه بسبب مشاركته في مباراة خماسية.





وقال اللاعب محمود عبد العاطي دونجا نجم الدراويش في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد": "لم يبلغني النادي بأي عقوبة أو غرامة مالية حتى الآن، فالنادي الإسماعيلي أكبر بكثير من إنه يحاسبني علي جاهزيتي".





وأكد اللاعب دونجا في تصريحاته الخاصة: "أنا أقوم بالتدريبات التأهيلية والبدنية في منزلي وأواظب عليها باستمرار بالتنسيق مع مخطط الأحمال والجهاز الفني للفريق، وذلك حتي أحافظ على لياقتي الفنية والبدنية استعدادا للعودة إلى المباريات في أي وقت".





وتابع دونجا في تصريحاته لـ "صدي البلد": "أنا جاهز لخوض المباريات من الأسبوع المقبل، فأنا لدي ثقة في نفسي وفي قدراتي وقادر علي اللعب والتألق في أي وقت، فأنا جاهز لاستكمال المشوار مع الإسماعيلي ".





وأنهى محمود عبد العاطي دونجا تصريحاته الخاصة: " النادي الإسماعيلي نادي كبير وله شعبية وتاريخ عظيم، فأنا أحترم الجمهور ومجلس الإدارة والجهاز الفني ولكن أنا لم أخطأ في شيء ولم أتلق ولم أبلغ بأي عقوبة حتي الآن، وكل ما يقال ليس له أي أساس من الصحة".





وطالب نجم الإسماعيلي، الجميع بالهدوء وعدم البحث عن أخبار تزيد من ضغوط اللاعبين، في تلك الفترة العصيبة التي يمر بها الجميع، لحين عودة النشاط الرياضي.





يذكر أن خرجت أخبار تشير إلي قيام النادي الإسماعيلي بمعاقبة الثنائي دونجا وأحمد مدبولي نجمي الإسماعيلي مباراة خماسية منذ أيام قليلة، بسبب عدم حصولهم علي إذن من مدير الكرة بالفريق هذا بالإضافة إلي الظروف التي تشهدها البلاد الآن وتفشي فيروس كورونا.



