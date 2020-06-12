AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خاص.. دونجا عن عقوبته: الإسماعيلي أكبر من أنه يحاسبني على جاهزيتي

الجمعة 12/يونيو/2020 - 10:57 م
محمود عبد العاطي
محمود عبد العاطي دونجا
Advertisements
نانسي إبراهيم
أكد اللاعب محمود عبد العاطي دونجا نجم خط وسط النادي الإسماعيلي، أنه لم يبلغ حتي الآن بأي عقوبة من ناديه بسبب مشاركته في مباراة خماسية.

وقال اللاعب محمود عبد العاطي دونجا نجم الدراويش في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد": "لم يبلغني النادي بأي عقوبة أو غرامة مالية حتى الآن، فالنادي الإسماعيلي أكبر بكثير من إنه يحاسبني علي جاهزيتي".

وأكد اللاعب دونجا في تصريحاته الخاصة: "أنا أقوم بالتدريبات التأهيلية والبدنية في منزلي وأواظب عليها باستمرار بالتنسيق مع مخطط الأحمال والجهاز الفني للفريق، وذلك حتي أحافظ على لياقتي الفنية والبدنية استعدادا للعودة إلى المباريات في أي وقت".

وتابع دونجا في تصريحاته لـ "صدي البلد": "أنا جاهز لخوض المباريات من الأسبوع المقبل، فأنا لدي ثقة في نفسي وفي قدراتي وقادر علي اللعب والتألق في أي وقت، فأنا جاهز لاستكمال المشوار مع الإسماعيلي".

وأنهى محمود عبد العاطي دونجا تصريحاته الخاصة: " النادي الإسماعيلي نادي كبير وله شعبية وتاريخ عظيم، فأنا أحترم الجمهور ومجلس الإدارة والجهاز الفني ولكن أنا لم أخطأ في شيء ولم أتلق ولم أبلغ بأي عقوبة حتي الآن، وكل ما يقال ليس له أي أساس من الصحة".

وطالب نجم الإسماعيلي، الجميع بالهدوء وعدم البحث عن أخبار تزيد من ضغوط اللاعبين، في تلك الفترة العصيبة التي يمر بها الجميع، لحين عودة النشاط الرياضي. 

يذكر أن خرجت أخبار تشير إلي قيام النادي الإسماعيلي بمعاقبة الثنائي دونجا وأحمد مدبولي نجمي الإسماعيلي مباراة خماسية منذ أيام قليلة، بسبب عدم حصولهم علي إذن من مدير الكرة بالفريق هذا بالإضافة إلي الظروف التي تشهدها البلاد الآن وتفشي فيروس كورونا. 

جدير بالذكر أن اللاعب محمود عبد العاطي دونجا من اللاعبين المميزين في صفوف النادي الإسماعيلي، وقدم أداء ومستويات مميزة هذا الموسم مع الدراويش، حيث أن النادي نجح في ضمه بصفة نهائية من صفوف الزمالك بعدما كان معارا الموسم الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الرياضة| شوبير يرد على مرتضى منصور.. كواليس الصفقة المستحيلة في الأهلي.. فيفا يوصي بتخفيض أجور اللاعبين

الإسماعيلي يشترط هذا الرقم لبيع نجم الفريق للمقاولون العرب

ترشيحاتنا

في أول ظهور تليفزيوني.. روسية هاجمت الكويتية ريم الشمري تكشف أسباب ردها

الصحة: 3 محافظات الأعلى بمعدل الإصابة بفيروس كورونا

فى حوار لـ صدى البلد.. الشيخة إقبال الصباح: الشيخ زايد فتح داره لنا أثناء حرب التحرير وكان أبا لكل الكويتيين

ضربوا الأطباء وكسّروا الأجهزة.. التفاصيل الكاملة لـ تعدى أهالي متوفى بـ كورونا على طاقم مستشفى القناطر

بعد تصدرها تريند جوجل .. 10 صور لـ شريهان أثارت الجدل

حسمت الجدل.. ابنة أصالة نصري تكشف حقيقة خطبتها

AdvertisementS

بعد سؤاله عن ابنته المصابة بـ كورونا.. خالد الغندور يدعو لـ مصطفى شوبير

إصابة عضو مجلس إدارة نادي الترسانة بفيروس كورونا

زوجة فايلر: الأهلى الأفضل عالميًا وزوجي لن يرحل

قناة مجانية تذيع مباراة يوفنتوس وميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.. اعرف اسمها وترددها

بعد سفر فايلر لبلاده.. زكي عبد الفتاح ينفي تفاوض الأهلي مع برادلي

بعد مغادرته القاهرة.. الجزيرة الإماراتي ينهي الجدل بشأن مفاوضاته مع مدرب الأهلي

أخبار الزمالك.. بن شرقي باقي.. وعنتر يعتذر لـ مرتضى منصور.. وحارس الفريق يرفض الرحيل

برشلونة يقرر الاستغناء عن فيليبي كوتينيو بـ 80 مليون يورو

أخبار الاهلي.. فايلر يقترب من تجديد عقده لموسمين .. الكاف يحتفي بـ أهداف الخطيب

خاص | هل ستعمل كرجل ثانٍ فى الفترة الحالية بالأهلي؟ محمد يوسف يجيب

الزمالك والأهلي يتفاوضان لـ ضمه.. نجم الوداد المغربى يحسم مصيره بشأن العروض

75 دقيقة.. يوفنتوس يقترب من نهائي كأس إيطاليا.. وميلان يحاول التسجيل على استحياء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر دواء فعال فى علاج كورونا.. كل ما تريد معرفته عن "أفيفافير"

بدون كيماويات.. 4 حيل طبيعية للتخلص من آلام المفاصل فى أقل وقت

الثانوية العامة في زمن كورونا.. لايف كوتش تتطوع بجلسات مجانية لتأهيل الطلبة.. شاهد