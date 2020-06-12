الإسماعيلي يستفسر وديا من الأهلي عن موقف ناصر ماهر

تلقي مسئولو الأهلي بعض الاتصالات الودية من الإسماعيلي للإستفسار عن موقف ناصر ماهر لاعب وسط الفريق والمعار لنادي سموحة.





وأبدت الإدارة الحمراء موافقتها المبدئية على إعارته للإسماعيلي شريطة إقناع اللاعب بذلك خاصة مع العلاقات الجيدة مع قلعة الدراويش .









وكشفت إدارة الأهلي أن يفتحون خط التعاون مع الإسماعيلي بعيدًا عن صفقة باهر المحمدي الذي تم صرف النظر عن التعاقد معه بسبب ارتفاع القيمة المالية له عن القدرات الحالية للسوق الرياضي الذي تأثر بسبب توقف النشاط لتفشي وباء كورونا.





كما تمسك أحمد حجازي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ويست بروميتش لرغبته في البقاء بإنجلترا وعدم العودة لمصر.