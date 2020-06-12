AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الإسماعيلي يستفسر وديا من الأهلي عن موقف ناصر ماهر

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:16 م
ناصر ماهر
ناصر ماهر
Advertisements
عبدالحكيم ابوعلم
تلقي مسئولو الأهلي بعض الاتصالات الودية من الإسماعيلي للإستفسار عن موقف ناصر ماهر لاعب وسط الفريق والمعار لنادي سموحة.

وأبدت الإدارة الحمراء موافقتها المبدئية على إعارته للإسماعيلي شريطة إقناع اللاعب بذلك خاصة مع العلاقات الجيدة مع قلعة الدراويش .


وكشفت إدارة الأهلي أن يفتحون خط التعاون مع الإسماعيلي بعيدًا عن صفقة باهر المحمدي الذي تم صرف النظر عن التعاقد معه بسبب ارتفاع القيمة المالية له عن القدرات الحالية للسوق الرياضي الذي تأثر بسبب توقف النشاط لتفشي وباء كورونا.

كما تمسك أحمد حجازي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ويست بروميتش لرغبته في البقاء بإنجلترا وعدم العودة لمصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل خطة الأهلي لفترة الانتقالات الصيفية

الزمالك يكثف مفاوضاته لخطف نجم الإسماعيلي

صبري المنياوي: باهر المحمدي لن يلعب في مصر سوى للإسماعيلي ..فيديو

باب الرزق لا أحد يستطيع منعه.. رسالة غامضة من باهر المحمدي

الإسماعيلي: ما يتردد عن رحيل باهر المحمدي وعبدالرحمن مجدي "كلام فاضي"

15 مليون جنيه .. تفاصيل عرض الزمالك لضم باهر المحمدي

ترشيحاتنا

علي جمعة يوضح أفضل طريقة لتقسيم العقيقة.. فيديو

فيروس كورونا يتلف رئة شابة بالكامل وتضطر لزرع جديدة. تفاصيل

رامى رضوان يتعرض لموقف محرج ويضحك على الهواء.. فيديو

الصين تبدأ تجربة لقاح كورونا المحتمل على المسافرين إلى الخارج

المتهم بقتل شيف حدائق القبة: مكنش قصدي أقتله.. وابنه ضرب اخواتي البنات وشتمهم.. فيديو وصور

خالد الغندور يوجه رسالة لـ عصام الحضري.. شاهد

AdvertisementS

بعد إصابة ابنته بكورونا.. خالد الغندور يعلن الابتعاد عن السوشيال ميديا الفترة القادمة

عودة نارية.. ميلان في مهمة صعبة أمام يوفنتوس بكأس إيطاليا.. الليلة

شطة: الجدارة الرياضية تضع الزمالك فى ورطة وحرام ظلم الأهلي حال إلغاء الدورى

تستمر أسبوعين.. 4 أسباب وراء إجازة مدرب الأهلي في سويسرا

خالد الغندور يوجه رسالة لـ عصام الحضري.. شاهد

أخبار الرياضة .. حقيقة رحيل فايلر بشكل نهائي عن الأهلي .. خالد الغندور يعلن الابتعاد عن السوشيال ميديا

موعد مباراة يوفنتوس وميلان في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

قبل 48 يوما من الرحيل.. الخطايا السبع للجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة

استعان بـ أحمد مظهر.. أحمد مجاهد يسخر من دعوة الجبلاية للاجتماع بالأندية

عودة الدوري الإسباني.. موعد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

عدلي القيعي يكشف عن طلبه لـ صالح سليم من أجل حسم لقب نادي القرن

نلتقي الليلة.. وائل جمعة يعلن عن موعد الأستوديو التحليلى لمباريات الدورى الأسبانى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد كليب كورونا فيروس.. أغرب ما ارتدى محمد رمضان في فيديوهات الأغانى

بقميص ممزق.. نادية الجندى تتألق بإطلالة شبابية

أصعب حالة مرت على الجراحين.. تفاصيل عملية زرع الرئة لمريضة كورونا في أمريكا