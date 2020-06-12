AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وسط تحذيرات دولية.. تركيا تسعى لإنشاء قواعد عسكرية دائمة في ليبيا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 11:14 م
صحيفة تركية: أنقرة
صحيفة تركية: أنقرة تعمل على إنشاء قاعدتين عسكريتين في ليبيا
Advertisements
قسم الخارجي
لا يخجل النظام التركي من الإفصاح عن أطماعه في ليبيا، فبعدما سيطرت ميليشيات حكومة الوفاق على ثروات الشعب الليبي، يخطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للاستيلاء على ما تبقى، وتعزيز تواجده العسكري في ذلك البلد.


وتشير وسائل إعلام تركية، إلى أن أنقرة تستعد لإنشاء قاعدتين عسكريتين دائمتين في ليبيا، لتعزيز دعم ميليشيات الوفاق، بحسب صحيفة "يني شفق".


اقرأ أيضا:


ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن تركيا تعمل الآن على إصلاح البنية التحتية لقاعدة الوطية الجوية، لإعادة تشغيلها، كما يجري إزالة الألغام الموجودة هناك.


وتكشف التصريحات عن مخطط تركيا ليصبح لها قاعدة جوية في ليبيا، وبحسب الصحيفة، من المقرر أن تضم القاعدة طائرات مسيرة ومنظومات دفاع جوي تركية.


إضافة إلى ذلك، أكدت الصحيفة أن تركيا تعمل على إنشاء قاعدة بحرية ثانية في مصراتة على ساحل البحر المتوسط، مشيرة إلى حماية قاعدة الوطية بالطائرات المسيرة التركية والأنظمة الجوية.

وتتجه تركيا إلى تحويل ميناء مصراتة إلى قاعدة عسكرية بحرية دائمة، وهو ما يسهل لها الوصول إلى أطماعها في الاستيلاء على النفط هناك.

وزعمت أن وجود السفن الحربية التركية ضروري للحفاظ على سلامة أنشطة التنقيب من أي تهديدات محتملة، في ظل ما وصفته بالاستفزازات اليونانية في شرق المتوسط.

وتواصل تركيا دعم ميليشيات حكومة الوفاق بالمرتزقة والأموال، على أمل الاستيلاء على ثروات ليبيا النفطية، بموجب مذكرتين حول ترسيم الحدود البحرية وتعزيز التعاون العسكري الأمني بين الطرفين. 

وفي خطوة استفزازية، أعلنت وزارة الدفاع التركية  إجراء تدريب مشترك بين القوات البحرية والجوية في نطاق البحر المتوسط، وحاولت تركيا استعراض قوتها من خلال التدريب الذي قالت إنه من أجل إثبات القدرة على التعامل على مسافات طويلة مع الأهداف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماذا يحدث فى ليبيا.. القوات تستعد لإنهاء حلم أردوغان.. داعش يعود لإرهاب الشعب والجيش فى تراغن

تركيا تستعين بالمرتزقة.. تقرير بريطاني يكشف مخطط أردوغان لتخريب ليبيا والسيطرة على النفط

عقيدة الوطن الأزرق التركى وليبيا

ترشيحاتنا

خبير ملكي يزعم.. فيروس كورونا أنهى حكم ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.. لهذه الأسباب

عداد كورونا.. ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108

بعد مغادرته القاهرة.. الجزيرة الإماراتي ينهي الجدل بشأن مفاوضاته مع مدرب الأهلي

ابن جديد .. تفاصيل قضية إثبات نسب طفل أحمد الفيشاوي

تمرد خطير ضد آبي أحمد.. إقليم إثيوبي يعلن إجراء الانتخابات رغم قرار البرلمان بالتأجيل

بملابس بسيطة.. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار على إنستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى البحر.. ريا أبي راشد تتألق بـ الأسود الجذاب.. شاهد

أكثر دواء فعال فى علاج كورونا.. كل ما تريد معرفته عن "أفيفافير"

بدون كيماويات.. 4 حيل طبيعية للتخلص من آلام المفاصل فى أقل وقت