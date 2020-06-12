وسط تحذيرات دولية.. تركيا تسعى لإنشاء قواعد عسكرية دائمة في ليبيا

لا يخجل النظام التركي من الإفصاح عن أطماعه في ليبيا ، فبعدما سيطرت ميليشيات حكومة الوفاق على ثروات الشعب الليبي، يخطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للاستيلاء على ما تبقى، وتعزيز تواجده العسكري في ذلك البلد.









وتشير وسائل إعلام تركية، إلى أن أنقرة تستعد لإنشاء قاعدتين عسكريتين دائمتين في ليبيا، لتعزيز دعم ميليشيات الوفاق، بحسب صحيفة "يني شفق".









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ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن تركيا تعمل الآن على إصلاح البنية التحتية لقاعدة الوطية الجوية، لإعادة تشغيلها، كما يجري إزالة الألغام الموجودة هناك.









وتكشف التصريحات عن مخطط تركيا ليصبح لها قاعدة جوية في ليبيا، وبحسب الصحيفة، من المقرر أن تضم القاعدة طائرات مسيرة ومنظومات دفاع جوي تركية.









إضافة إلى ذلك، أكدت الصحيفة أن تركيا تعمل على إنشاء قاعدة بحرية ثانية في مصراتة على ساحل البحر المتوسط، مشيرة إلى حماية قاعدة الوطية بالطائرات المسيرة التركية والأنظمة الجوية.





وتتجه تركيا إلى تحويل ميناء مصراتة إلى قاعدة عسكرية بحرية دائمة، وهو ما يسهل لها الوصول إلى أطماعها في الاستيلاء على النفط هناك.





وزعمت أن وجود السفن الحربية التركية ضروري للحفاظ على سلامة أنشطة التنقيب من أي تهديدات محتملة، في ظل ما وصفته بالاستفزازات اليونانية في شرق المتوسط.





وتواصل تركيا دعم ميليشيات حكومة الوفاق بالمرتزقة والأموال، على أمل الاستيلاء على ثروات ليبيا النفطية، بموجب مذكرتين حول ترسيم الحدود البحرية وتعزيز التعاون العسكري الأمني بين الطرفين.



