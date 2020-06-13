كيفية وضع اليدين في الصلاة وأوقاته.. أمين الفتوى يجيب.. فيديو

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن رفع اليدين في الصلاة يكون في مواضع، أولها أن يرفع المصلي يديه عند تكبيرة الإحرام في بداية الصلاة.





وأضاف في فيديو له، ردا على سؤال "ما هي وضعية اليدين عند الصلاة ؟ أن المصلي يرفع يديه كذلك عند الركوع وعند الإعتدال من الركوع، وبعد القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة.





وأشار إلى أن وضعية اليدين تكون بوضع كف اليد اليمنى على اليد اليسرى بحيث يكون السبابة والوسطى في اليد اليمنى على العظمة الموجودة في اليد اليسرى.





وذكر أن كل هذا لا يعتبر إلا هيئة في الصلاة فلو فعلها المصلي يكون أمرا طيبا وإذا لم يفعلها فلا تؤثر على صحة الصلاة ولا حتى تحتاج إلى سجود سهو.



