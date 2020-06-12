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فن

بـ إطلالة مبهجة.. إنجي خطاب تستعرض جمالها

الجمعة 12/يونيو/2020 - 11:21 م
انجي خطاب
انجي خطاب
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محمد بدران

شاركت الفنانة إنجى خطاب، جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام"، بصورة جديدة لها.


وظهرت انجى خطاب  بإطلالة مبهجة داخل منزلها ترتدى تيشيرت أبيض، واعتمدت على المكياج الهادئ مع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه، وتركت شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة.


يذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "كلبش 2"، من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.


كما شاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.


وعُرض لها مؤخرًا  مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من خلال حكاية "حبيبتي من تخون" وهي من بطولة طارق صبري، ميرنا نور الدين، سلوى عثمان، ندى عادل، مصطفى منصور، منة بدر تيسير، إنجى خطاب،ومن تأليف عمرو محمود ياسين .


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