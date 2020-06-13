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بين الناس

سكان منطقة غرب سوميد بالمجاورة 13 مدينة 6 أكتوبر يشكون من فوضى نباشي القمامة

السبت 13/يونيو/2020 - 06:59 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن ملاك محمد عطا الله، من أهالى منطقة غرب سوميد بالمجاورة 13 مدينة 6 أكتوبر، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من قيام "نباشي القمامة" بالبحث في صناديق القمامة وبعثرتها، مما أدى إلى انتشار الرائحة الكريهة والحشرات والخوف من العدوى.


وقال فى رسالته: "نشكو نحن سكان المجاورة 13 من تراكم القمامة بانتشار نباشي القمامة"، مناشدا المسئولين حل المشكلة ورفع القمامة رأفة بحال الأهالى قاطنى المنطقة.


للتواصل مع القارئ: 01222190201


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 
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