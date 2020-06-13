سكان منطقة غرب سوميد بالمجاورة 13 مدينة 6 أكتوبر يشكون من فوضى نباشي القمامة

شكا المواطن ملاك محمد عطا الله، من أهالى منطقة غرب سوميد بالمجاورة 13 مدينة 6 أكتوبر، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من قيام "نباشي القمامة" بالبحث في صناديق القمامة وبعثرتها، مما أدى إلى انتشار الرائحة الكريهة والحشرات والخوف من العدوى.









وقال فى رسالته: "نشكو نحن سكان المجاورة 13 من تراكم القمامة بانتشار نباشي القمامة"، مناشدا المسئولين حل المشكلة ورفع القمامة رأفة بحال الأهالى قاطنى المنطقة.









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