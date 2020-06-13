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أخبار البلد

حنورة: إسناد توصيل الكهرباء لأراضى الـ 1.5 مليون فدان للقطاع الخاص | فيديو

السبت 13/يونيو/2020 - 12:04 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي
أكد عاطر حنورة رئيس شركة الريف المصرى صاحبة الولاية على أراضى الـ 1.5 مليون فدان، أنه تم إسناد توصيل خطوط الكهرباء لأراضى غرب المنيا والمغرة لتحالف عملاق من شركات الكهرباء العاملة بالقطاع الخاص . 

وقال الإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، إنه سيتم توصيل الكهرباء لأراضى مشروع الـ 1.5 مليون فدان فى المغرة وغرب غرب المنيا خلال 18 شهرا.

ولفت إلى أن مزارعى شركة الريف المصرى كانوا ينفقون من 6 إلى 8 آلاف جنيه كنفقات لشراء السولار المستخدم فى تشغيل الطاقة . 

وأوضح غانم أن القطعة التى تبلغ مساحتها 230 فدانا ويزرعها الشباب بغرب غرب المنيا كانت تستهلك 2 مليون جنيه لتوفير السولار  ، لافتا الى ان توصيل الكهرباء سوف يعيد الحياة لمناطق المغرة وغرب غرب المنيا . 


https://www.youtube.com/watch?v=_B7DgzF2RYg
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