بعد انهيار شعبيته.. أسامة عبدالعزيز: أردوغان استخدم حسابات مزيفة خوفا من الخسارة.. فيديو

قال أسامة عبدالعزيز، المتخصص في الشأن الليبي، إن قرار تويتر الخاص بحذف حسابات مزيفة مؤيدة لأردوغان يعد في غاية الأهمية ، حيث أنه يكشف عن سياسات أردوغان الاستبدادية، متابعا هذا يعد نوع من أنواع قمع الحريات، التى يمارسها أردوغان منذ أن قام بتغير النظام من برلماني إلى رئاسي.
وأضاف أسامة عبدالعزيز، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "المواجهة"، المذاع عى قناة "اكسترا نيوز"، أن أردوغان سياساتة الجديدة لا تمنح لأي مواطن القدرة على الاعتراض على أي قرارات، متابعا: أردوغان يستهدف الداخل بشكل أكبر من الخارج.
وأوضح أن شعبية أردوغان تتراجع بشكل كبير خلال هذة الفترة، جراء أزمة فيروس كورونا ، تزامنا مع تدهور الاقتصاد التركي بشكل كبير.
وواصلا قائلا: بالإضافة إلى سياسات أردوغان الخارجية التي عزلت تركيا عن دول الجوار، وأيضا انتهاك سياسات الحقوق الشرعية كما هو الحال في منطقة الشرق المتوسط.
وتابع :أردوغان يتبع سياسات البلطجة وفرض الأمر الواقع على الشعب التركي، معقبا الشعب التركي نفر من هذة السياسات المتبعة، ولذلك قامت حكومة أردوغان باستخدام حسابات مزيفة خوفا من الانتخابات.
وأضاف أسامة عبدالعزيز، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "المواجهة"، المذاع عى قناة "اكسترا نيوز"، أن أردوغان سياساتة الجديدة لا تمنح لأي مواطن القدرة على الاعتراض على أي قرارات، متابعا: أردوغان يستهدف الداخل بشكل أكبر من الخارج.
وأوضح أن شعبية أردوغان تتراجع بشكل كبير خلال هذة الفترة، جراء أزمة فيروس كورونا ، تزامنا مع تدهور الاقتصاد التركي بشكل كبير.
وواصلا قائلا: بالإضافة إلى سياسات أردوغان الخارجية التي عزلت تركيا عن دول الجوار، وأيضا انتهاك سياسات الحقوق الشرعية كما هو الحال في منطقة الشرق المتوسط.
وتابع :أردوغان يتبع سياسات البلطجة وفرض الأمر الواقع على الشعب التركي، معقبا الشعب التركي نفر من هذة السياسات المتبعة، ولذلك قامت حكومة أردوغان باستخدام حسابات مزيفة خوفا من الانتخابات.