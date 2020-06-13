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رياضة

الدوري الإسباني.. تعادل مثير بين فالنسيا وليفانتي

السبت 13/يونيو/2020 - 12:16 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تعادل فريقفالنسيا، مع ضيفه نادي ليفانتي بهدف لمثلهما، في مباراة مثيرة جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان الدوري الإسباني قد تم استئنافه يوم الخميس، بعد توقف دام 3 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19".

افتتح اللاعب رودريجو التسجيل لفالنسيافي الدقيقة 90، بعد عرضية رائعة من زميله جايا من الجهة اليسرى، ليخطفها رودريجو مسكنًا إياها شباك ليفانتي، ويعتقد أنه حقق لفريقه الثلاث نقاط لفريقه، إلا أن جونزالو موريلو أسكت الخفافيش بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 98 من علامة الجزاء، بعد اعتراض كبير من لاعبي فالنسيا، ليتقاسم الفريقان في الأخير نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي فالنسيا للنقطة 43 في المركز السابع، ورصيد نادي ليفانتي للنقطة 34 في المركز الثاني عشر.


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