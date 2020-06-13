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حوادث

أمريكي وأندونيسي.. بلاغ مالك فندق في العجوزة يكشف عن عصابة دولية لاختراق حسابات عملاء البنوك

السبت 13/يونيو/2020 - 12:51 ص
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
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ندى حمودة - أحمد مهدي
كشف بلاغ تقدم به مالك فندق بالعجوزة عن عصابة دولية تستولى علي اموال عملاء البنوك عقب اختراق حساباتهم. 

الجلسات التي تداولتها المحكمة الاقتصادية كشفت تفاصيل الجريمة حيث ورد بتحقيقات النيابة ان تنظيم اجرامي خارج الاراضي المصرية يقوم بارسال بيانات حسابات عملاء البنوك عقب اختراقها الي عضوي التنظيم داخل البلاد أمريكي وأندونيسي الجنسية ثم يقوم المتهمان بالقيام بعمليات سحب ببطاقات ائتمانية مزيفة ولكنهم يتعمدون القيام بعمليات السحب "اوف لاين" تجنبا لارسال البنك رسائل الي العملاء اصحاب الحسابات حتى لا يكتشفوا عمليات السحب والخصم من رصيد البنك. 

واضافت التحقيقات وتحريات مباحث الاموال العامة ان المتهمين الامريكي والاندونيسي توجها لصاحب فندق في العجوزة وعرضا عليه تحويل اموال العملاء لحساب الفندق حيث يحصل هو علي ٢٥ ٪ من قيمة المبلغ ويحصل التنظيم علي ٧٥ ٪ وذلك لغسيل الاموال التي يحصلون عليها وتشغيلها في الفندق. 

فور شعور مالك الفندق بالجريمة ابلغ مباحث الأموال العامة التي طلبت منه مجاراة المتهمين حتى نجحت في ضبطهما.. بعد ضبط المتهمين أحالتهما النيابة العامة للمحاكمة بتهنة النصب، وقررت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار رامي منصور رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية وعضوية المستشارين أحمد عبد القهار ومحمد يوسف، بعد تداول عدة جلسات وسماع مرافعة دفاع المتهمين من محامية مصرية كون القانون المصري لا يسمح بمرافعة أجانب حجز القضية للحكم بجلسة . ٢٧يونيو الجاري.
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