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فتح تدريجي.. متحدث الوزراء: مطار القاهرة سيفتح أبوابه بداية من شهر يوليو.. فيديو

السبت 13/يونيو/2020 - 02:25 ص
نادر سعد، المتحدث
نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء
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اسراء صبري
قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مطار القاهرة مرشح لفتح أبوابه بداية شهر يوليو، ولكن الفتح سيكون تدريجيا، متابعا: مش هنفتح مع كل البلاد في نفس التوقيت..لأن قرار الفتح متعلق بوضع هذه البلاد.

وأضاف نادر سعد، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن هناك بلاد ستعيد فتح قطاع الطيران وبلاد أخرى لا، لافتا إلى أن موضوع فتح الطيران يتوقف على جزئين جزء في أيدينا وجزء آخر يرتبط بالبلاد الأخرى.

وأوضح المتحدث باسم الوزارء، أن الفتح التدريجي يعني أن الدول التي ستفتح معك مجال الطيران لن تكون بسعتها كامله، معقبا: لو فيه دولة كنت بتقوم معها بـ7 رحلات في الأسبوع بعد إعادة الفتح سيكون هذا الأمر صعب، نتيجة خوف البعض من استخدام الطيران.

وتابع: أن الحجر الصحي للسائحين تم إلغاءه، وسيتم تطبيق بعض الإجراءات في ثلاث محافظات وهم جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسي مطروح.

وواصل قائلا: طائرات الشارتر سترسو في مطارات تلك المحافظات وفقا للضوابط الاحترازية ولكن بدون حجر.
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