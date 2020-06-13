الهاني سليمان: شيكابالا محظوظ على المرمى.. ومصطفى محمد ينتظره مستقبل واعد.. فيديو

أكد الهاني سليمان، حارس مرمى الفريق الأول بنادي سموحة ، أن هناك عددا من اللاعبين في الدوري المصري الممتاز لديهم حظا كبيرا عندما يواجههم.









وقال الهاني سليمان في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت": "أعتقد أن هناك لاعبين لهم حظ كبير أمامي مثل شيكابالا، هو لاعب كبير ويملك مهارات غير عادية، كما أنه محظوظ وعندما أشاهد قائمة التشكيل الأساسي ولم أجد شيكابالا أحمد ربنا".





وأكمل: "هناك أسماء أخرى أيضا لها حظ كبير علي مثل عماد متعب وعبدالله السعيد ومحمد فضل، وحاليا أعتقد هو مصطفى محمد الذي سيكون من أفضل المهاجمين في مصر".





وعن حقيقة اتهامه بالتفويت في إحدى مباريات الدوري العام: "عندما كنا نواجه المصرية للاتصالات كانت مباراة فاصلة إذا حقق المكسب سيظل في الدوري وإذا تلقى هزيمة أو تعادل سيهبط لدوري الدرجة الثانية".





واستكمل: "وبخطأ ساذج مني ظن الجميع اني قمت بتقويت المباراة وهذا لن يسمح له تربيتي أو مهام عملي وكل من يعرفني جيدا يعلم ذلك، وعلى الرغم أنه دخل أهداف أسهل من هذا إلا أنه كان هدفا فاصلا وتعرضت لموقف صعب بعدها".





وأتم: "وأذكر أن المنتخب كان على مشارف الإعلان عن قائمة معسكر جديد وكنت أركز أن أكون متواجد فقط ولا يهمني من يهبط أو يظل في الدوري".