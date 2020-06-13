عودة الليجا.. برشلونة ضيفا على ريال مايوركا في الدوري الإسباني



وتعد هذه المباراة هي الأولى لبرشلونة، بعد عودة النشاط الرياضي في إسبانيا، وتوقف دام لمدة 3 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





وعادت الحياة إلى الكرة في إسبانيا و الدوريات الأوروبية ، وسط بروتوكولات طبية واجراءات وقائية، تضمن سلامة اللاعبين، وسط تفشي وباء كورونا.









ويتصدر برشلونة جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف، بينما يأتي ريال مايوركا في المركز الـ18 برصيد 25 نقطة.





ويسعى البارسا في مواجهة اليوم، لتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على صدارة الليجا، وتوسيع الفارق بينه وبين غريمه التقليدي ريال مدريد.





ويفتقد برشلونة لخدمات الثنائي عثمان ديمبلي لعدم تسجيله في قائمة الفريق بالدوري الإسباني، وكليمون لينجليت بسبب تراكم البطاقات الصفراء .