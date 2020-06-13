مواعيد مباريات اليوم السبت 13-6-2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، السبت، 13-6-2020، عدد من المواجهات في الدوريات الأوروبية بالإضافة إلى مباراة في نصف نهائي كأس إيطاليا بين نابولي وإنتر ميلان. وعادت الحياة إلى الكرة في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وإنجلترا، خلف الأبواب المغلقة، بعد تجميد النشاط الرياضي، في أغلب دول العالم، منذ مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
كأس إيطاليا
نابولي X إنتر ميلان- 10:00 مساءً.
الدوري الإسباني
إسبانيول X ديبورتيفو ألافيس - 02:00 مساءً بي إن سبورتس 3.
سيلتا فيجو X فياريال- 04:00 مساءً بي إن سبورتس 3.
ليجانيس X بلد الوليد- 07:30 مساءً بي إن سبورتس 3.
ريال مايوركا X برشلونة- 10:00 مساءً بي إن سبورتس 1-3.
الدوري الألماني
هيرتا برلين X اينتراخت فرانكفورت - 03:30 مساءً بي إن سبورتس 6.
كولن X يونيون برلين - 03:30 مساءً بي إن سبورتس 7.
فولفسبورج X فرايبورج - 03:30 مساءً بي إن سبورتس 4.
بادربورن X فيردر بريمن - 03:30 مساءً بي إن سبورتس 2.
بايرن ميونخ X بوروسيا مونشنغلادباخ - 06:30 مساءً بي إن سبورتس 1-5.
الدوري البرتغالي
سبورتينج براجا X بوافيستا - 10:00 مساءً.