التخلص من 53.5 طن نفايات طبية ضمن منظومة عزل كورونا بمستشفيات القليوبية

أعلنت مديرية الشئون الصحية فى القليوبية انه تم التخلص الآمن من "53.5 طن" من النفايات الطبية بمستشفيات منظومة عزل مصابي ومرضي فيروس كورونا "قها المركزي، حميات بنها وطوخ وقليوب، والصدر بالمرج، وبنها وشبين القناطر، والنيل للتأمين الصحي، وناصر العام بشبرا الخيمة"، بالإضافة إلى المدن الجامعية بمشتهر وبنها تم التخلص منها على مدار الأشهر الـ 3 الماضية وتضمنت المخلفات مئات القفازات والكمامات والبدل الواقية وغيرها من المخلفات التى تخرج من الغرف بالمستشفيات حيث يتم تجمعيها ونقلها الى المحارق لإعدامها والتخلص الآمن منها.













وقال مصدر مسئول بالمديرية إن عمليات التخلص الآمن من النفايات تتم من خلال خطة طوارئ لتغطية جميع الوحدات والمستشفيات بالمحافظة لتجميع ونقل النفايات الطبية إلى المحارق على مدار الساعة.





وأشار إلى أنه تم تدريب العاملين بمستشفيات العزل من خلال الطب الوقائى ومكافحة العدوى والسائقين على كيفية التعامل ونقل المخلفات من المنشآت الصحية واتخاذ الإجراءات الاحترازية وإجراء عمليات التنظيف والتطهير للأدوات والسيارات المستخدمة والمرور على المنازل التى يوجد بها حالات مخالطة لمرضى كورونا لاستلام النفايات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.





واكد المصدر ان وزارة الصحة دعمت المحافظة بسيارات لنقل النفايات الطبية عقب تزايد الحالات وتوفير بدل واقيه واقنعة وجوانتيات لعمال نقل النفايات وأكياس ذات اللون الأحمر المخصصة للنفايات الحادة كالمشارط والسرنجات والكمامات والبدلات الواقية والأكياس الزرقاء لبقايا الطعام والقطن وغيرها من المواد غير الحادة.





واضاف ان معالجة جميع النفايات الطبية الخطرة تتم بمجمع المحارق بعرب العليقات بأبو زعبل بإشراف مديرية الصحة حيث تم توفير 13 محرقة بمجمع عرب العليقات وجهازي فرم للنفايات بمستشفيى أبو المنجا وقها المركزيين ويتم معالجة ما يقرب من 15 ألف كيلو بهما.





كما تم تخصيص سيارتين لنقل النفايات الطبية الخطرة الناتجة من مستشفى قها المركزى بمختلف أنواعها باعتبارها مخلف خطر منذ بداية تخصيصها كحجر صحي ويتم نقل النفايات الطبية الخطرة من المنشآت المخصصة كحجر صحى لمرضى فيروس كورونا، داخل حاويات محكمة الغلق ويتم وضع الأكياس مغلقة بداخلها ويتم رش كلور عليها مرتين وتغلق السيارة ولايتم فتحها إلا عند تفريغها للمعالجة مباشرة.