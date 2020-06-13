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رياضة

الاتحاد السعودي لكرة القدم: عازمون على استكمال كأس الملك

السبت 13/يونيو/2020 - 11:10 ص
كأس الملك
كأس الملك
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محمد السعيد
أكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، استكمال باقي منافسات مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.


وقال المسحل، في تصريحات نقلتها صحيفة "الرياضية" السعودية، إن الاتحاد السعودي عازم على استكمال جميع المسابقات بداية من 4 أغسطس المقبل، بما فيها كأس الملك.



وأضاف أن الاتحاد السعودي يتابع أزمة عودة اللاعبين الأجانب إلى أنديتهم، متوقعا عودة جميع اللاعبين، مطلع شهر يوليو المقبل كحد أقصى.


وتابع المسحل أن سيتم وضع بروتوكولا صحيا للأندية، قبل استئناف الموسم، وسوف يتم الإعلان عن تفاصيله لاحقا.


يذكر أن النشاط الرياضي متوقف في المملكة العربية السعودية، منذ شهر مارس الماضي، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد، في الملاعب.

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