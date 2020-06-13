لمتابعة سير العمل.. مدبولي يتفقد مصنع إنتاج ضفائر إلكترونية السيارات بـ6 أكتوبر

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، مصنع يتبع شركة سومتومو العالمية لتصنيع ضفائر إلكترونية للسيارات بمدينة 6 أكتوبر، لمتابعة سير العمل وإنتاج المصنع، وذلك في إطار حرص رئيس الوزراء على المتابعة الدورية للمصانع والاقتصاد المصري.





كما تابع مدبولي الإجراءات الاحترازية التي اتخذها المصنع لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على العمال وعدم انتشاره.





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واستمع مدبولي لشرح حول عمل المصانع وإنتاجهم اليوم وجودة الضفائر الإلكترونية وعدد العمالة بالمصنع.





وأشاد مدبولي بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا التي اتخذتها إدارة المصنع، كما أشاد بالعمل وإنتاج المصنع.





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