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رياضة

عضو نادي النصر يكشف خطوات إفشال مخطط تقليص الجمعية العمومية إلى ٩٥

السبت 13/يونيو/2020 - 12:50 م
نادي النصر
نادي النصر
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يسرى غازى
كشف احمد الأحمر عضو مجلس ادارة نادى النصر الخطوات الواجب اتباعها من جانب الاندية لإفشال بند تقليص عدد الأندية الى ٩٥ فى الجمعية العمومية العادية القادمة.

كانت اللجنة الأوليمبية أرسلت طلبا عبر اتحاد الكرة الى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بإجراء الانتخابات وفقا للقانون المعدل رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ على أن تكون لمدة عام.

قال الأحمر فى تصريحات خاصة لصدى البلد: يتعين على الاندية من اعضاء الجمعية العمومية ارسال اعتراض نن الان على تقليص اعداد الاندية فى الجمعية العمومية العادية القادمة الى ٩٥ ناديا والغاء قرار ربط الجمعية العمومية بكاس مصر.

وأضاف، يجب ان يتم ادراج الاعتراض في الجمعية العمومية القادمة الغير عادية أو العادية والمطالبة في الجمعية العمومية القادمة الغاء قرار تقليص العدد وعودة الجمعية للعدد الأصلي.

يذكر أن لغطا يدور بين اللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة من جانب وسارة ساليمون مندوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بشأن مواعيد انتخابات مجلس ادارة للجبلاية القادم وعدم التوافق حتى الان على إجراؤها وفقا لقانون ٧١ لسنة ٢٠١٧ او لاءحة الإتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا.
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