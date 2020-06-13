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مرأة

ببذلة زرقاء.. علا الفارس تفاجئ متابعيها بإطلالة جذابة

السبت 13/يونيو/2020 - 12:36 م
علا الفارس
علا الفارس
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آية التيجي
شاركت الإعلامية الأردنية علا الفارس صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وتألقت علا الفارس بإطلالة كلاسيكية جذابة، وهو ما دفع متابعوها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وعلقت علا الفارس على صورتها وقالت: "موعدنا بُكره".

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وظهرت علا الفارس وهي ترتدي بدلة زرقاء، حيث ظهرت بجاكيت طويل بأكمام طويلة وبنطال بخطين باللون الازرق من الجانبين؛ فيما اختارت تحت البدلة توب باللون الأبيض، وهو ما أبرز رقة إطلالتها بشكل كبير.

وتركت علا الفارس شعرها بشكل انسيابي وجذاب منسدلا عبر كتفيها، وهو ما يتناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

ولم تتكلف علا الفارس في وضع المكياج، حيث إنها اختارت بعض اللمسات البسيطة، فقامت بوضع اللون الكشميري كأحمر شفاه، والآي لاينر الأسود والسموكي ايز باللون الكشميري لتبرز جمال عينيها.

واكتفت علا فارس بارتداء إكسسورات بسيطة، حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الفضي اللؤلؤ مع قلادة ذهبية بنفس اللون وخاتم أنيق، لتبرز من رقة وجمال إطلالتها.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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موعدنا بُكره🦋

A post shared by Ola Tahseen Al Fares ⚖️ (@olaalfares) on

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