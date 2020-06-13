ببذلة زرقاء.. علا الفارس تفاجئ متابعيها بإطلالة جذابة

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صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وتألقت علا الفارس بإطلالة كلاسيكية جذابة، وهو ما دفع متابعوها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

"موعدنا بُكره".

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وظهرت

وهي ترتدي بدلة زرقاء، حيث ظهرت بجاكيت طويل بأكمام طويلة وبنطال بخطين باللون الازرق من الجانبين؛ فيما اختارت تحت البدلة توب باللون الأبيض، وهو ما أبرز رقة إطلالتها بشكل كبير.





وتركت علا الفارس شعرها بشكل انسيابي وجذاب منسدلا عبر كتفيها، وهو ما يتناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

ولم تتكلف ولم تتكلف علا الفارس في وضع المكياج، حيث إنها اختارت بعض اللمسات البسيطة، فقامت بوضع اللون الكشميري كأحمر شفاه، والآي لاينر الأسود والسموكي ايز باللون الكشميري لتبرز جمال عينيها.



