استعدادات امتحانات الثانوية العامة بالغربية.. 122 بوابة تعقيم للجان الطلاب ولجنة أزمات لمتابعة سير الامتحانات وغرفة عمليات لتلقي شكاوى أولياء الأمور

إنشاء 122 بوابة تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة لوقاية آلاف الطلاب من فيروس "كورونا"

وكيل التعليم بالغربية: مشاركة 34 ألفاً و780 طالبًا فى أداء امتحانات الثانوية فى 21 يونيو القادم

تفعيل لجنة الأزمات وغرفة العمليات لتلقي شكاوي أولياء الأمور وحل مشكلات الطلاب والطالبات

شهدت محافظة الغربية استمرار رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة والتي من المقرّر بدء فعالياتها 21 يونيو المقبل وسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة تزامنا مع توفير بوابات للتعقيم وكواشف لقياس درجة الحرارة، وتنظيم عملية دخول الطلاب، ومراعاة التهوية الجيدة وترك مسافات آمنة داخل اللجان، والتعقيم اليومي للجان وتطهير الحمامات والتأكيد على نظافتها، وتشديد الرقابة الأمنية خارج اللجان خلال فترة الثلاث أسابيع المحددة لتدشين سباق الامتحانات .

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في المقابل أفاد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية أن عدد طلاب الثانوي العامة 34 ألفًا و780 طالبًا وطالبة، مؤكدًا على الانتهاء من تجهيزات جميع مقار لجان الامتحانات والبالغ عددها 122 مقرا على مستوى العشر إدارات التعليمية .

وأشار "عطا" إلى أنه تم توفير 122 بوابة تعقيم ذاتي بجميع المدارس، وتوفير طبيب في كل لجنة بواقع 122 طبيبًا بالتعاون مع التأمين الصحي، بالإضافة إلي توفير كميات كبيرة من الكمامات والقفازات الطبية والمستلزمات الوقائية للطلاب والملاحظين والمراقبين وجميع العاملين بالمدارس للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، حفاظًا علي صحة وسلامة الجميع .

وتابع نائب المحافظ تم تشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمات برئاسته لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة منذ اليوم الأول لانعقادها يوم الأحد المقبل 21 من الشهر الجاري ، لافتًا الي أن اللجنة تضم في عضويتها كلاً من المستشار العسكري للمحافظة، ومدير مديرية التربية والتعليم أو من ينوب عنه، ومدير مديرية الأمن أو من ينوب عنه، ومدير عام إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم.

كما أشار أن اللجنة المشكلة تختص بوضع تصور وتقدير للمواقف والأزمات التي قد تحدث قبل أو أثناء الامتحانات والعمل علي وضع السيناريوهات المختلفة لحلها ، ووضع خطط تامين للجان سير الامتحانات من الخارج، وتوفير وسائل نقل كراسات الامتحانات من مقر الجهة المسئولة عن الطباعة إلي مراكز التوزيع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها، وتقديم الدعم اللوجسيتي اللازم للجان سير الامتحان ، إلي جانب الاطمئنان على انتظام سير الامتحانات وتوفير المناخ الهاديء والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

من جانبه ، أفاد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تم تجهيز 26 استراحة "رجال وسيدات" للملاحظين والمراقبين فى مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلي أنه تم تخطيط جميع الملاعب بالمدارس بما يضمن ترك مسافات آمنة بين الطلاب أثناء عملية الدخول للامتحان .

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم ، أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ الغربية ، تم وضع خطة بشأن تسفير أوراق الأسئلة والاجابة لقطاعات المنصورة والإسكندرية والقاهرة وتأمين اللجان ومحيطها بالتعاون مع مديرية الأمن بالغربية ، والتنسيق مع شركة كهرباء جنوب الدلتا لتأمين عدم انقطاع التيار الكهربي أثناء أداء الامتحان، وتوفير المحروقات من البنزين والسولار اللازم للسيارات بالتعاون مع مديرية التموين، فضلًا عن التنسيق مع مديرية الصحة والإسعاف للتواجد حين الطلب، كما تم التنسيق مع الطب البيطري لتعقيم لجان الامتحانات يوميًا.

وأضاف ناصر حسن، أنه تم إعداد غرفة عمليات بالمديرية لتلقي شكاوى أولياء الأمور على مدار اليوم علي رقم واتس 01277343463، وعلي الخط الساخن 3333551 من الساعة السابعة صباحًا وحتي الساعة السابعة مساءً.