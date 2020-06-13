تقارير: الوداد المغربي يعرض على جاريدو استعادة محمد أوناجم





وكان محمد أوناجم انضم إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من صفوف الوداد.





وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن مجلس إدارة الوداد عرض على جاريدو استعادة محمد أوناجم من الزمالك، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





يذكر أن نادي الزمالك نفى ما تردد مؤخرا، عن الاستغناء محمد أوناجم بنهاية الموسم الحالي، مؤكدا أنه لم يتم تحديد قائمة الراحلين حتى الآن.

وشارك محمد أوناجم مع الزمالك في 21 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالهما 3 أهداف، وصنع 4 آخرين.

أكد تقرير مغربي، أن مجلس إدارة نادي الوداد، عرض على خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للفريق، استعادة خدمات محمد أوناجم لاعب الزمالك الحالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.