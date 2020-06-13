تعلم طرق القيادة الدفاعية لتحمي نفسك وسيارتك

كما نعلم منذ قديم الأزل أن القيادة فن وذوق وأخلاق، ولكن أصبح الآن يوجد مفاهيم جديدة في فن القيادة وهي القيادة الدفاعية، وهي طريقة قيادة توفر لك الحماية على الطريق، وتجنب السائق الوقوع في الحوادث المرورية، وتتطلب هذه الطريقة الحرص الشديد أثناء القيادة، كما تتطلب مستويات مرتفعة من الكفاءة والقدرة على التحكم في السيارة والسيطرة عليها.





القيادة الدفاعية تقلل نسبة الخطأ أثناء القيادة، حيث تساعد قائد السيارة على رصد واستباق أخطاء الآخرين من قائدي السيارات على الطريق والإلمام الجيد بكيفية تفاديها لضمان أعلى مستويات الأمان أثناء القيادة.











1- يجب الانشغال بالقيادة فقط وعدم الانشغال بأي شيء آخر سواء تناول الطعام أو المشروبات، أو الحديث في الهاتف، أو إجراء دردشات أثناء القيادة.







2- ضع في يقينك أن جميع السائقين من حولك مخطئين، فقم بتفحص الطريق الذي أمامك، ولا تأخذ الحذر من السيارة التي أمامك فقط ولكن توقع خطأ السيارات المحيطة بك لاكتشاف المخاطر مبكرًا وسرعة التعامل معها وتفاديها بمهارة.





3- احذر القيادة أثناء العصبية أو الغضب فكل هذه المشاعر تؤثر في سلوكك.









4- احذر القيادة وأنت مرهق وتفتقر إلى النوم.





5- تجنب القيادة برعونة وتجاوز السيارات المجاورة باستهتار، بل تحرك مع السيارات المجاورة لأن السرعات العالية والدخول بين السيارات بصورة مفاجئة من العناصر المسببة للحوادث، والتي تشتت انتباه السائقين من حولك.





6- افحص سيارتك جيدا قبل القيادة تأكد من سلامة المصابيح الأمامية والخلفية للسيارة، حتى تجعل سيارتك واضحة للسيارات الأخرى، وعند اتخاذ قرار الدوران للخلف أو الانتقال بين الحارات المرورية على الطريق استخدم إشارات السيارة الجانبية وكن ملتزما بذلك لأنه من أهم مسببات الحوادث.





7- التزم بمسافة الأمان واترك مسافة مناسبة بينك وبين السيارة التي تسير أمامك، كي توفر مساحة من الوقت الآمن، لكي تتدارك إيقاف سيارتك في الوقت المناسب دون وقوع خسائر.