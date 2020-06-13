أخبار الرياضة.. الزمالك يجدد عقد كارتيرون رسميا..مصدر بالجبلاية: لا نية لإلغاء الدوري.. معلول يحسم مصيره مع الأهلي

كشفت مصادر خاصة أن هناك تحسنا كبيرا للحالة الصحية للعميد وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي.

قال مصدر باللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة إنه لا يوجد أي توجه لدى اللجنة بإلغاء الدوري الممتاز في نسخته الحالية كما يدعي البعض، وأن اللجنة حريصة كل الحرص على استكمال المسابقة ولكن في النهاية القرار يعود للدولة صاحب القرار الفاصل في عودة الدوري من عدمه وفقا لخطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، والذي أكد أن الحكومة هي وحدها صاحبة قرار عودة الدوري من عدمه وفقا لما تراه في صالح المجتمع في ظل تفشي وباء فيروس كورونا.



