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رياضة

أخبار الرياضة.. الزمالك يجدد عقد كارتيرون رسميا..مصدر بالجبلاية: لا نية لإلغاء الدوري.. معلول يحسم مصيره مع الأهلي

السبت 13/يونيو/2020 - 03:26 م
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
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محمد السعيد
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

أعلن نادي الزمالك، تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، لمدة موسم إضافي.

حسم الإعلامى أحمد شوبير مصير بطولة الدورى الممتاز الموسم الجاري وكواليس اجتماع الأندية باللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة.

رفض التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فكرة الرحيل عن القلعة الحمراء.

كشفت مصادر خاصة أن هناك تحسنا كبيرا للحالة الصحية للعميد وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي.

قال مصدر باللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة إنه لا يوجد أي توجه لدى اللجنة بإلغاء الدوري الممتاز في نسخته الحالية كما يدعي البعض، وأن اللجنة حريصة كل الحرص على استكمال المسابقة ولكن في النهاية القرار يعود للدولة صاحب القرار الفاصل في عودة الدوري من عدمه وفقا لخطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، والذي أكد أن الحكومة هي وحدها صاحبة قرار عودة الدوري من عدمه وفقا لما تراه في صالح المجتمع في ظل تفشي وباء فيروس كورونا.

حرص المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي، على متابعة ملفات النادي لدي المستشار القانوني للقلعة الحمراء في سويسرا مونتيري.

أجرى المهندس خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة الأهلي، وأمير توفيق، مدير التعاقدات، اتصالات هاتفية بالسويسري رينيه فايلر للاطمئنان على وصوله إلى بلاده بعد رحله طويلة.

نشر اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسى لاعب نادى برشلونة الإسبانى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى انستجرام صورة جديدة له. 
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