على متن مركب.. أيمن أشرف يقضي إجازته في الساحل |شاهد

نشر ايمن اشرف لاعب النادى الأهلى، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، من الساحل الشمالى.





وظهر ايمن اشرف، خلال الصورة على متن مركب فى البحر، وهو يستمتع بإجازته الصيفية مرتديا ملابس البحر، وكاب ونظارة.





كان أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعرض السبت الماضي، لحادث سير.





واعلن أيمن أشرف، على الاستوري الخاص به، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، عن تعرضه لحادث سير ونشر صور للسيارة وعلق عليها قائلا: "الحمد لله".





ويعد أيمن أشرف، إحدى الركائز الأساسية التي يعتمد عليها السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، في تشكيل الفريق الأحمر، هذا الموسم.





وتسبب فيروس كورونا المستجد في تجميد النشاط الرياضي في مصر، وفي جميع أنحاء العالم، منذ مارس الماضي.





ويقترب النشاط الرياضي من العودة في مصر خلال شهر يونيو الجاري.



