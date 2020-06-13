بـ فتح الحوض.. صديقة كريستيانو رونالدو تستعرض رشاقتها





شاركت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز صديقة نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو متابعيها صورة جديدة لها على موقع "انستجرام".











ظهرت "عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز" أثناء تأدية أحد التمارين التي تحتاج إلى مرونة الجسم، وهو تمرين "فتح الحوض"، وذلك أثناء تواجدها داخل صالة الجيم، نالت إعجاب متابعيها.







يذكر ان البرتغالي كريستيانو رونالدو أضاع ضربة جزاء لفريقه يوفنتوس أمام فريق ميلان في المباراة، التى أقيمت أمس وانتهت بنتيجة التعادل السلبي ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا.







وحاول دوناروما حارس مرمي فريق ميلان أبعاد الكرة بأطراف أصابعه لترطم بالعارضه وتبتعد عن المرمي.



ورصد موقع سكواكا المختص بالأرقام والإحصائيات إضاعة رونالدو للكرة باعتبارها أول ضربة جزاء يهدرها البرتغالي في عام 2020 كما أنها الرابعة في 4 أعوام.







وأضاف الموقع أن رونالدو يهدر ضربة جزاء واحدة كل عام منذ 2017 وحتى الآن.







وعلى مدار مشواره فإن رونالدو لعب 153 ضربة جزاء في مسيرته سجل منها 127 هدفا وأهدر 26 ضربة ووصلت نسبة نجاح تسجيله للأهداف إلى 80%.







جدير بالذكر أن فريق يوفنتوس استفاد من التعاد الإيجابي في مباراة الذهاب على ملعب ميلان ليتأهل إلى نهائي المسابقة وينتظر الفائز من مباراة نابولى وإنتر ميلان.





