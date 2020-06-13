فى 6 خطوات.. خبير يوضح كيفية القضاء على الخفافيش

قدم الدكتور أحمد رزق أستاذ مكافحة الحيوانات الضارة بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، في تصريحات ل " صدى البلد" ، خطوات مكافحة الخفافيش عند إيجادها في إحدى الأوكار المهجورة.
أكد أن أول الخطوات غلق جميع منافذ الوكر الذي تم رصد الخفافيش فيه خاصة لفترة من ٤٨ لـ ٧٢ ساعة لأنها ستمنع عنها الغذاء والماء مما قد يسبب وفاتها، وينصح في وقت الظهيرة لأنها أقل نشاطا في هذا التوقيت، كما أنها تكون متجمعة بالآلاف في منطقة واحدة.
أكد أن أول الخطوات غلق جميع منافذ الوكر الذي تم رصد الخفافيش فيه خاصة لفترة من ٤٨ لـ ٧٢ ساعة لأنها ستمنع عنها الغذاء والماء مما قد يسبب وفاتها، وينصح في وقت الظهيرة لأنها أقل نشاطا في هذا التوقيت، كما أنها تكون متجمعة بالآلاف في منطقة واحدة.
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وأضاف :"تحسبا لوجود فيروسات يتم تطهير المكان بالكلور والمياه قبل المكافحة".
وأشار إلي أن الخطوة الثالثة تكمن فى حرق شطة سودانى مع زهر الكبريت حتى يتم صعود الأدخنة التى تقضي علي الخفافيش أو استخدام المواد التي تنتج غاز الفوسفين مثل الفوسفوكين وفوسفيد الالومنيوم.
وتابع قائلا :"بعد ٤٨ ساعة يتم العودة إلي المكان لرش مبيدات حشرية لأن الخفافيش تحمل حشرات وطفيليات وبهذا يتم القضاء عليها".
وقال إنه لابد من إعادة تعقيم المكان بالمياه والكلور مرة أخري ، ثم يتم التخلص من الخفافيش الميتة إما بالحرق أو الدفن.
وأضاف :"تحسبا لوجود فيروسات يتم تطهير المكان بالكلور والمياه قبل المكافحة".
وأشار إلي أن الخطوة الثالثة تكمن فى حرق شطة سودانى مع زهر الكبريت حتى يتم صعود الأدخنة التى تقضي علي الخفافيش أو استخدام المواد التي تنتج غاز الفوسفين مثل الفوسفوكين وفوسفيد الالومنيوم.
وتابع قائلا :"بعد ٤٨ ساعة يتم العودة إلي المكان لرش مبيدات حشرية لأن الخفافيش تحمل حشرات وطفيليات وبهذا يتم القضاء عليها".
وقال إنه لابد من إعادة تعقيم المكان بالمياه والكلور مرة أخري ، ثم يتم التخلص من الخفافيش الميتة إما بالحرق أو الدفن.