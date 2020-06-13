فى 6 خطوات.. خبير يوضح كيفية القضاء على الخفافيش

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وأضاف :"تحسبا لوجود فيروسات يتم تطهير المكان بالكلور والمياه قبل المكافحة".وأشار إلي أن الخطوة الثالثة تكمن فى حرق شطة سودانى مع زهر الكبريت حتى يتم صعود الأدخنة التى تقضي علي الخفافيش أو استخدام المواد التي تنتج غاز الفوسفين مثل الفوسفوكين وفوسفيد الالومنيوم.وتابع قائلا :"بعد ٤٨ ساعة يتم العودة إلي المكان لرش مبيدات حشرية لأن الخفافيش تحمل حشرات وطفيليات وبهذا يتم القضاء عليها".وقال إنه لابد من إعادة تعقيم المكان بالمياه والكلور مرة أخري ، ثم يتم التخلص من الخفافيش الميتة إما بالحرق أو الدفن.