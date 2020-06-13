"الري" توضح تطورات مفاوضات سد النهضة.. فيديو

قال المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري ، إنه منذ بداية المفاوضات من 9 سنوات وخصوصا خلال الفترة الاخيرة قمنا بمشاركة المعلومات مع وسائل الإعلام والمواطنين المهتمين بقضية سد النهضة .





وأضاف محمد السباعي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناة الحياة، أن آخر شيء تم التوصل إليه بخصوص سد النهضة هي الوثيقة التي تم توقيعها من الجانب المصري بالأحرف الأولى والتي تم اعدادها من قبل الوسطاء في ذلك الوقت وهم الجانب الأمريكي والبنك الدولي بتاريخ 21 فبراير .









أوضح محمد السباعي ، أنه منذ ذلك الوقت حتى الان لم يحدث شىء سوى ان دولة السودان قامت بعمل مبادرة منذ 3 اسابيع تنص علي جمع الأطراف مرة أخرى واكد علي ان مصر تلبي اى شىء يخص المصلحة المشتركة .









وتابع : أن إثيوبيا قامت بعرض ورقة منفصلة تحتوي علي بعض التجنيات التي من شأنها هدم جميع الاتفاقات التي تمت بشأن سد النهضة مضيفا ان إثيوبيا تتعامل مع نهر النيل علي أنه ملكية خاصة .





واستكملت : ان إثيوبيا لا تعترف بأي حقوق لدول المصب سواء حقوق مائية تاريخية او قانونية وتعمل علي هدم جميع الاعراف القانونية والفنية .





وأشار إلي ان هناك تعنت غريب من اثيوبيا وغير مفهوم وهذا الامر يدل علي عدم وجود إرادة سياسية حقيقية للوصول الى التوافق .