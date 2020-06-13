AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

"الري" توضح تطورات مفاوضات سد النهضة.. فيديو

السبت 13/يونيو/2020 - 08:23 م
سد النهضة
سد النهضة
Advertisements
إبراهيم القادري
قال المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري ، إنه منذ بداية المفاوضات من 9 سنوات وخصوصا خلال الفترة الاخيرة قمنا بمشاركة المعلومات مع وسائل الإعلام والمواطنين المهتمين بقضية سد النهضة .

وأضاف محمد السباعي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناة الحياة، أن آخر شيء تم التوصل إليه بخصوص سد النهضة هي الوثيقة التي تم توقيعها من الجانب المصري بالأحرف الأولى والتي تم اعدادها من قبل الوسطاء في ذلك الوقت وهم الجانب الأمريكي والبنك الدولي بتاريخ 21 فبراير  .


أوضح محمد السباعي ، أنه منذ ذلك الوقت حتى الان لم يحدث شىء سوى ان دولة السودان قامت بعمل مبادرة منذ 3 اسابيع تنص علي جمع الأطراف مرة أخرى واكد علي ان مصر تلبي اى شىء يخص المصلحة المشتركة .


وتابع : أن إثيوبيا قامت بعرض ورقة منفصلة تحتوي علي بعض التجنيات التي من شأنها هدم جميع الاتفاقات التي تمت بشأن سد النهضة مضيفا ان إثيوبيا تتعامل مع نهر النيل علي أنه ملكية خاصة .

واستكملت : ان إثيوبيا لا تعترف بأي حقوق لدول المصب سواء حقوق مائية تاريخية او قانونية وتعمل علي هدم جميع الاعراف القانونية والفنية .

وأشار إلي ان هناك تعنت غريب من اثيوبيا وغير مفهوم وهذا الامر يدل علي عدم وجود إرادة سياسية حقيقية للوصول الى التوافق .
 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الري: إرادتنا حقيقية للوصول لاتفاق مع إثيوبيا بشأن سد النهضة| فيديو

أديس أبابا ما زالت تفتقر للإرادة السياسية.. 4 أسباب تدفع مصر لرفض الورقة الإثيوبية فى مفاوضات سد النهضة

أخلت باتفاقية دولية.. الري: إثيوبيا طرحت تغيير قواعد الملء دون العودة لدولتي المصب

ترشيحاتنا

زلة لسان على الهواء.. قيادي في حزب أردوغان يفجر فضيحة بالخطأ ثم يستقيل.. فيديو

إعلامي صيني: تعليق الدراسة في بكين بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا

استشاري مناعة: دراسات دولية أكدت ضعف كورونا ووصوله مرحلة الشيخوخة

أخلت باتفاقية دولية.. الري: إثيوبيا طرحت تغيير قواعد الملء دون العودة لدولتي المصب

أحمد موسى: الإخوان يستغلون سد النهضة لتحميل الأمر على الرئيس السيسي.. فيديو

رئيس الشعبة: توفير أدوية علاج فيروس كورونا في الصيدليات الأسبوع الحالي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باريش أردوش يخطف قلوب متابعيه بحلاقة شعره الجديدة .. شاهد

قوِ مناعتك بمشروب طبيعي على طريقة منال العالم

بالفوسفوري الجرئ.. شقيقة هنا الزاهد تتألق بإطلالة لافتة