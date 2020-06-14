الداخلية ما بين الطرق والإجراءات الاحترازية .. خلال ٢٤ ساعة .. ضبط 4543 شخصا اخترقوا حظر التجوال.. 31 ألف مخالفة تجاوز السرعة

ضبط 2600 كمامة مجهولة المصدر بحوزة باعة جائلين بالإسكندرية

المواجهة بحسم.. الداخلية تضبط 64 شخصا خالفوا قرار حظر البناء





واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى لضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية ، ومخالفة تجاوز السرعة.









تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية حيث تم ضبط (4543) شخصا مخالفا لقرار حظر تحرك المواطنين وضبط (3361) مركبة مخالفة.









تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها -بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.









ويأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا).









كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.









وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط (245867) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها (31538 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 28 قيادة تحت تأثير مخدر، 5269 موقفا عشوائيا).









وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.









فيما قامت إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والجهات المختصة بحملة أمنية مكبرة استهدفت بائعى الكمامات الجائلين (بميدان محطة مصر، ومنطقة المنشية) لقيامهم ببيع كمامات مجهولة المصدر وبدون بيانات تجارية وغير مطابقة للمواصفات القياسية استغلالًا لحاجة المواطنين لهذه السلعة فى تلك الآونة.









أسفرت جهودها عن ضبط (2649) كمامة مجهولة المصدر وبدون بيانات تجارية بحوزة (6 أشخاص من الباعة الجائلين).









وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى ضوء الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين.









وفى سياق متصل واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة كل أشكال الخروج على القانون، والتصدى بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كل صور أعمال بناء المساكن الخاصة بجميع المحافظات.





وقامت أجهزة وزارة الداخلية بضبط (64) شخصًا لمخالفتهم القرار المشار إليه، وذلك خلال 24 ساعة.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



