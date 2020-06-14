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سيارات

أيهما أفضل للسيارة.. أبرز مميزات الفرش القماش والجلد

الأحد 14/يونيو/2020 - 01:00 ص
صدى البلد
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قسم السيارات

لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع.. تربينا على هذه المقولة منذ نعومة أظافرنا، فعند فرش السيارة الجديدة تختلف الآراء ما بين الفرش الجلد أو القماش؟ .

 

ولكن مهما اختلفت الاذواق فان فرش السيارات الفارهة دائمًا ما يكون من الجلد الطبيعي ليضفي لمسة جمالية على السيارة ويعطيها الفخامة والأصالة من الحين للآخر.

 

على الجانب الآخر هناك بعض المميزات التي يمتاز بها الجلد الطبيعي أبرزها طول عمره وعدم اتساخه سريعا وسهولته في التنظيف وغسيله بالماء والصابون أما القماش فتتراكم عليه الأتربة بصورة ملحوظة وتعطى انطباع أن السيارة غير نظيفة دائمًا.

 

لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز مميزات كل من الفرش القماش والجلد لتختار ما يناسبك بدون حيرة.

 

1- الجلد الطبيعي يمكن تنظيفه بأسلوب أسهل من القماش.

 

2- الجلد الطبيعي مناسب لفصل الشتاء لكن في فصل الصيف وخصوصا في  حالة يؤدى إلى ارتفاع درجة الحرارة.

 

3- تعدد ألوان وأشكال الفرش القماش فضلا عن أنه زهيد الثمن ويمكن استبداله بأخر ولكن تتراكم عليه الأتربة.

 

4- الفرش القماش لم يتسبب في ارتفاع درجات حرارة السيارة.

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