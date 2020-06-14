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بين الناس

وليد يستغيث لإعادة بطاقة التموين لصرف مستحقاته بالغربية

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن وليد صادق محمد صادق سلامة، المقيم فى مركز قطور محافظة الغربية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من   وقف بطاقة السلع التموينية والخبز التى تحمل رقم قومى 23005101600962 من شهر 12 السنة الماضى.

وقال: تقدمت بتظلم والأوراق التي تثبت عدم وجود استهلاك كهربائي مرتفع كما ذكروا فى أسباب وقف البطاقة.

وتابع: بطاقة التموين لوالدى "صادق محمد صادق سلامة" أحضرت ورقة رسمية من شركة الكهرباء تثبت أن صاحب البطاقة لا يملك عداد كهرباء أصلًا وتقدمت بتظلم ولم تعد للعمل البطاقة حتى الآن.
 
وأضاف: هناك مشكلة منذ بداية إصدار بطاقة التموين وهى أن مكتوب عليها اسم نعيمة لكن مسجلة على النظام وفى التموين باسم والدى "صادق" ولا نعرف سبب هذا الخطأ المكتوب فى البطاقة.

وناشد القارئ المسئولين ضرورة التدخل لحل هذه المشكلات التى طال الانتظار فى البت فيها، ويمكن التواصل مع القارئ من خلال الرقم التالى 01090072710

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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