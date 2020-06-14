وليد يستغيث لإعادة بطاقة التموين لصرف مستحقاته بالغربية

شكا المواطن وليد صادق محمد صادق سلامة، المقيم فى مركز قطور محافظة الغربية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وقف بطاقة السلع التموينية والخبز التى تحمل رقم قومى 23005101600962 من شهر 12 السنة الماضى.





وقال: تقدمت بتظلم والأوراق التي تثبت عدم وجود استهلاك كهربائي مرتفع كما ذكروا فى أسباب وقف البطاقة.





وتابع: بطاقة التموين لوالدى "صادق محمد صادق سلامة" أحضرت ورقة رسمية من شركة الكهرباء تثبت أن صاحب البطاقة لا يملك عداد كهرباء أصلًا وتقدمت بتظلم ولم تعد للعمل البطاقة حتى الآن.

وأضاف: هناك مشكلة منذ بداية إصدار بطاقة التموين وهى أن مكتوب عليها اسم نعيمة لكن مسجلة على النظام وفى التموين باسم والدى "صادق" ولا نعرف سبب هذا الخطأ المكتوب فى البطاقة.





وناشد القارئ المسئولين ضرورة التدخل لحل هذه المشكلات التى طال الانتظار فى البت فيها، ويمكن التواصل مع القارئ من خلال الرقم التالى 01090072710





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