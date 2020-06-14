وزيرة التضامن: 5 آلاف مسن فى 168 دارا.. ونستقبل أطفالا ونوفر لهم الرعاية.. فيديو

قالت، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة كما تستقبل المسنين تستقبل أطفالا أيضًا لا يرغب رب الأسرة فى رعايتهم بسبب عدم قدرته المادية، موضحة أن الوزارة لا تتردد فى استقبالهم حفاظًا على حالتهم النفسية، وعدم تعرضهم للمعاملة القاسية، وتابعت: "أب جه سلم بناته التلاتة بعد وفاة زوجته".









وأضافت وزيرة التضامن، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الوزارة لا تقبل على أى مصرى أن تهان كرامته أو يساء إليه فى التعامل، أو أن يتم تهديد أى فرد داخل اسرته، وتابعت:" القسوة عندما تصدر من الأهل تكون كبيرة جدًا ولذلك نقبل الجميع سواء اطفالا أو مسنين وندرس مشاكلهم بعد تقديم الرعاية لهم".









وكشفت وزيرة التضامن، أن الوزارة ستركز خلال الفترة المقبلة، على الدور الاستباقى فى التعامل مع القضايا المجتمعية بما يجلب المنفعة بشكل يليق بمصر وشعبها.





وأشارت "القباج"، إلى أن هناك ما يقرب من 5 آلاف مسن فى 168 دارا على مستوى الجمهورية نتابعهم بشكل مستمر، مضيفة: "5% فقط من دور المسنين بمصر تقدم الخدمة مجانًا دون مقابل، ولكن البقية بمقابل، مصاريف دار المسنين تكون بحد أدنى 800 جنيه وبحد أقصى 10 آلاف"، مشددة على أن هذه الدور بها رعاية عالية المستوى وليست مهملة كما يعتقد البعض.









ولفتت وزيرة التضامن، إلى أن دار الدكتورة عبلة الكحلاوى، من أفضل دور المسنين فى مصر من حيث الرعاية والتعامل والحب، وتابعت:"مش عاوزة أقول مدلعاهم قد إيه".