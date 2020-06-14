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طبيب المنتخب السابق عن إصابته بـ كورونا: تجاوزت المرحلة الصعبة.. فيديو

الأحد 14/يونيو/2020 - 02:38 ص
كورونا
كورونا
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حمزة شعيب

كشف طارق سليمان، طبيب المنتخب الوطنى ونادى الزمالك السابق، تفاصيل إصابته فيروس كورونا.


وقال طارق سليمان، إن نتيجة التحاليل التى أجراها جاءت إيجابية بعد أن مكث فى المستشفى لمدة 5 أيام، قبل أن يتعافى تمامًا ويعود لمنزله، لافتا إلى أنه حينما شعر بالأعراض ذهب للمستشفى، وتجنب أسرته تمامًا.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الاولى المصرية"، :"تجاوزت المرحلة الصعبة ودخلت أحد المستشفيات والحمد الله تعافيت تمامًا ومتواجد الآن في المنزل منذ 6 أيام..  الحمدالله أنا دلوقتى زى الفل، وأنصح الأطباء باتخاذ إجراءات الوقاية دون أي استهانة".


وتعرض عدد من الرياضيين وأقاربهم للإصابة بفيروس كورونا، منهم محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة، وابنة أحمد فتحى لاعب الأهلى المنتقل لبيراميدز، ابنة خالد الغندور نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، محمد عبده مدرب حراس مرمى نادى بدر، وائل عزت مدير قطاع السباحة بالنادى الأهلي، أحمد الشرقاوى قائد فريق شبين، عمرو يحيى المنسق الإعلامى لنادى أسوان، علاء عبده، وليد عبد الله، شعبان عبد الوهاب، ملك سمير ومحمد معوض.

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إصابة طارق سليمان طبيب المنتخب الأول السابق بـ فيروس كورونا

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