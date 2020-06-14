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سيارات

احذر.. الحيوانات الأليفة كلمة السر في حوادث السيارات

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:03 ص
صدى البلد
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قسم السيارات
اعتاد قائدو السيارات على اصطحاب الحيوانات الأليفة أثناء السفر والخروج كنوع من كسر الروتين، فضلًا عن التنزه بهم أثناء قضاء المشاوير السريعة والطويلة حتى لا يشعر الكلب أو القطة بالممل ولكن هناك عيبًا جسيمًا وقع فيه معظم القادة وهو التنقل بالحيوانات الأليفة بدون قفص محكم مما يعرض أصحاب السيارات وأسرتهم للخطر.

لذلك نصح خبراء السيارات عند اصطحاب الحيوانات الأليفة، كالقطط والكلاب، بالسيارة بضرورة استخدام صندوق النقل المخصص لها، وذلك لحماية الحيوانات والركاب على حد سواء.

وأشار الخبراء إلى أن صناديق الحيوانات الأليفة تكون أصغر مساحة ويمكن وضعها في موضع الأقدام بمقعد الراكب الأمامي بحيث تكون بشكل عرضي مع اتجاه السير، بينما يفضل تأمين الصناديق الأكبر حجما في المقعد الخلفي أو في حقيبة السيارة مع ضمان تهوية جيدة للحيوان وسلامة عملية النقل.

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وتوجد هناك بعض أحزمة الأمان المخصصة لهذه الصناديق لتجنب الأذى لقائد السيارة والحيوانات الأليفة.

وشدد الخبراء على ضرورة التركيز في القيادة وعدم الانتباه للحيوانات الاليفة تجنبًا للحوادث لأن التركيز معها يجعل ذهن السائق غير صافي، خاصة إذا كان يقود بمفرده.
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